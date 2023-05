Începând de joi, 11 mai 2023, timp de două săptămâni, Bucureștiul este punct de referință pentru dezbaterile centrate pe cele mai actuale problematici și direcții în care se îndreaptă omenirea, cu ocazia ”Bucharest Leaders Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”, al 15-lea eveniment din seria ”Împreună protejăm România”.

Capital.ro, evz.ro și infofinanciar.ro sunt parteneri ai acestui summit.

Summitul are loc în perioada 11-29 mai 2023, sub organizarea Grupului de Presă MediaUno, Institutului Național de Statistică, Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din Guvernul României și Asociației MediaUno, în parteneriat cu Senatul României.

Joi, 11 mai a.c., reprezentanți ai autorităților centrale, ai Parlamentului European și național, numeroși parlamentari și personalități de marcă din toate domeniile de activitate s-au reunit la sesiunea de deschidere a Summitului, desfășurată la Senatul României:

László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică

Nicolae-Ionel Ciucă, Prim-ministrul României

Excelența Sa Mircea Geoană, Secretar General Adjunct al NATO

Conf. Univ. Dr. Diana-Loreta Păun, consilier prezidențial, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială

Excelența Sa Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România

Excelența Sa Marija Kapitanović, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Croației în România

Excelența Sa Hiroshi Ueda, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în România

Excelența Sa Alfredo Durante Mangoni, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Italiei în România

Anna Akhalkatsi, Country Manager România și Ungaria – Banca Mondială

Excelența Sa Simona-Mirela Miculescu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar la Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO

Iuliu Winkler, membru al Parlamentului European

Janusz Wojciechowski, comisar european pentru Agricultură

Olivér Várhelyi, comisar european pentru Vecinătate și Extindere

Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României

Anca Dana Dragu, președinta Comisiei pentru Drepturile Omului, Egalitate de Șanse, Culte și Minorități din Senatul României

Silvia-Monica Dinică, președinta Comisiei pentru Știință, Inovare și Tehnologie din Senatul României

Istvan-Lorant Antal, președintele Comisiei pentru Energie, Infrastructură energetică și Resurse Minerale din Senatul României

Oana-Silvia Țoiu, președinta Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților

Sandor Bende, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii din Camera Deputaților

General Daniel Petrescu, șeful Statului Major al Apărării

General maior Ciprian Marin, șeful Statului Major al Forțelor Terestre

Comandor Hristea Butnaru, directorul Statului Major al Forțelor Navale

Doina Pârcălabu, secretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

Lucian Ioan Rus, secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

Dr. Cosmin Dumitrescu, consul general al României la Los Angeles, Decanul Corpului Consular Los Angeles

Summit-ul a continuat cu alte conferințe

Vineri, 12 mai a.c. , Summit-ul a continuat cu două noi conferințe: Securitate euro-atlantică și Forțe aeriene/Forțe navale/Forțe terestre, conferințe organizate cu sprijinul Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul Românei.

Dificultățile generate de perioada pandemică, multiplele crize produse de războiul Federației Ruse în Ucraina, amenințarea nucleară, dar și semnele alarmante ale schimbărilor climatice au adus omenirea într-un moment de cotitură fără precedent. Este momentul deciziilor înțelepte și vizionare, iar acestea nu pot fi identificate în afara unui cadru de dezbateri ample și temeinice și nici fără voia celor care au putere de decizie.

Programul zilei de luni, 15 mai 2023, a fost dedicat dezbaterilor în domeniul Agriculturii și Industriei Alimentare (conferință organizată cu sprijinul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților) respectiv problemelor de ”Sănătate mintală”.

Marți, 16 mai, a avut loc conferința dedicată domeniului Financiar-Bancar și dezbaterea în domeniul Cardiologiei, organizată cu sprijinul comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

Conferințele din cadrul Summitului abordează multiple tematici din sfera securității euro- atlantice, diplomației și relațiilor economice, industriei, energiei, agriculturii, sănătății, finanțelor, educației și cercetării, mediului, egalității de șanse, dar și din alte domenii conexe.

În cadrul acestui summit, Grupul de Presă MediaUno își propune să reitereze succesul internațional înregistrat cu evenimente precum: „2021 Bucharest Summit: Cooperation for Development”, „Building the Post-Pandemic World: The path to a more sustainable, resilient and safe society”, ”Movers and Shakers”, „Protecting Europe in Turbulent Times, Bucharest Leaders’ Summit: The Enduring Power of Solidarity” sau “Bucharest Leaders’ Summit: Emerging challenges of the future”, serii de conferințe la care au luat parte peste 2.000 de speakeri din România și din străinătate. Conform statisticilor Facebook, “Bucharest Leaders’ Summit: Emerging challenges of the future” (noiembrie 2022) a avut peste 1.500.000 vizualizari.