Toate prezentările și workshop–urile se vor desfășura și anul acesta online. Înscrierea continuă să fie gratuită și poate fi făcută direct pe site-ul evenimentului, începând cu finalul lunii septembrie.

Conferința, ajunsă la cea de-a cincea ediție, are în vedere un număr de peste 500 de participanți, luând în calcul interesul crescut pentru atelierele organizate și prezentările unor speakeri cu renume în domeniu. Maratonul workshop–urilor și prezentărilor IT va continua și anul acesta pe parcursul a trei zile, iar prezența la ateliere va fi posibilă doar prin înscriere prealabilă.

Tema sub care se desfășoară conferința din acest an este “Reziliența”, iar cei peste 20 de speakers și 12 traineri vor prezenta subiecte IT din perspectiva flexibilității, adaptabilității, scalabilității. PeakIT 005 înseamnă peste 20 speakers care vor susține prezentări dedicate și 12 ateliere practice pe diferite teme tehnice, susținute de către trainerii AgileHub și invitații acestora.

Toți cei care vin pe scena virtuala a conferinței sunt profesioniști IT cu vaste cunoștințe în domeniile lor de expertiză, iar atelierele și prezentările au fost gândite atât pentru cei aflați la început de carieră, cât și pentru specialiștii cu experiență. Peste 21% dintre participanții PeakIT din 2021 aveau peste 10 ani experiență în IT, un procent similar având peste 6 ani experiență.

Atelierele de anul acesta au fost selectate în baza feedback–ului participanților la edițiile precedente, dar și a feedback–ului primit pe parcursul anului în comunitate AgileHub. Pe lângă temele de interes general, prezente și la celelalte ediții ale conferinței, anul acesta vor avea loc și premiere – ateliere și prezentări ce aduc ultimele noutăți din domenii la fel de interesante: Startup, Community Development, Gaming.

„Anul acesta avem primul milestone, dacă-l pot numi așa. Am ajuns la a cincea ediție, lucru care ne dă o mare satisfacție și ne arată că am reușit să creăm o cultură în zona de IT, mai ales în comunitatea de IT de la Brașov. Numărul participanților crește semnificativ de la ediție la ediție, interesul este din ce în ce mai mare și suntem convinși că atelierele și prezentările PeakIT contribuie la dezvoltarea profesională a participanților.”, spune Camelia Codarcea, unul dintre fondatorii AgileHub.

Printre cei care susțin prezentări anul acesta sunt prezente nume internaționale de referință: James Bach (Consulting Software Tester), Jon Skeet (senior software engineer la Google), Kirk Pepperdine (Principle Java Engineer la Microsoft), Thomas Vitale (Software architect & engineer), Michael Coté (Digital Transformation, DevOps la VMware și host al Tanzu Talk), Peter Leeson (Consultant Organizational – Fondator Orchestrated-Knowledge).

De asemenea, vor fi prezenți și români care au reușit să aibă un mare impact în zona de Cybersecurity, Java, Arhitectură, Startups: Andrei Dănila (CEO Code932), Liviu Arsene (Director Threats Research & Reporting CrowsStrike), Alex Balan (CISO SuperBet), Laurențiu Spilcă (Java Trainer si Autor), Cornel Fătulescu (Chief Platform Officer), doi Microsoft MVP (Most Valuable Professional) Radu Vunvulea si Bogdan Bujdea si mulți alții.

Ca și în anii precedenți, speakerii vor susține prezentări despre subiecte actuale și de larg interes, cum ar fi test design–ul, DevOps, Deep learning, probleme de cybersecurity precum și aspecte specifice legate de diferite limbaje de programare .

„Noi, la AgileHub, în ultimul an am pregătit cursuri gratuite și pentru copii, iar reacția a fost una peste așteptări. Acest lucru ne-a făcut să ne dorim să mergem și în această direcție la ediția din acest an. Anul trecut, din numărul total de participanți, aproape 15% au fost tineri și studenți.

Prin urmare, pasul spre o astfel de axă dedicată copiilor a fost firesc. Vom continua să organizăm sesiuni de programare gratuite pentru copii, dar și cursuri de durată medie. Cu ajutorul acestor programe dedicate celor mici, copiii își vor forma baza primelor cunoștințe în programare și vor prinde cu adevărat gustul lumii IT, putând să ajungă chiar IT-iști de succes pe viitor, dacă urmează acest drum.”, spune Camelia Codarcea.

Lista completă a speaker-ilor este disponibilă online pe pagina evenimentului Peak IT. Agenda și înscrierile vor începe la finalul lunii Septembrie.

Ediția din acest an este susținută de Cegeka, Siemens, Raiffeisen Bank, Trimble, Coera, Atos, Endava, Oracle Cerner, ZegaSoftware și Nagarro, în calitate de sponsori ai evenimentului. Code932 și DotNetDays sunt parteneri ai evenimentului.

Despre AgileHub

AgileHub este un ONG din Brașov, co-fondat de Camelia Codarcea în anul 2013, cu scopul principal de a oferi, în mod gratuit, pregătire atât în domeniul IT cât și în modul în care activitatea și proiectele sunt desfășurate în marile organizații. Echipa de voluntari cuprinde peste 30 de specialiști IT.

În cei nouă ani de activitate, AgileHub a oferit peste 200 de cursuri care au acoperit peste 150 de teme tehnice, susținute de 60 de traineri. In ultimii doi ani au organizat 6 cursuri gratuite cu durata medie (intre 8-18 saptamani), unul din acestea fiind dedicat copiilor. Peste 1.200 de persoane au participat la cursurile oferite de asociație.