Pe 22 octombrie, între orele 13.00 și 20.15, și pe 23 octombrie, între orele 9.00-19.00, participanții la conferință vor putea urmări, online, un adevărat maraton de prezentări și workshopuri din domeniul IT.

Toate prezentările și workshopurile se vor desfășura online, iar înscrierea este gratuită și poate fi făcută direct pe website-ul asociației Agile Hub.

În cadrul Peak IT 004 vor fi 5 prezentări Keynote, 5 prezentări Diamond și 18 ateliere practice pe diferite teme tehnice, susținute de către trainerii AgileHub. Speakerii și trainerii sunt profesioniști IT cu o largă experiență pe domeniile lor de expertiză, iar atelierele și prezentările au fost gândite atât pentru cei aflați la început de carieră, cât și pentru specialiștii cu experiență.

Keynote speakerii de anul acesta sunt James Bach (Consulting Software Tester), Victor Rentea (Independent Technical Trainer and Consultant) și Tudor Damian (IT consultant, Microsoft MVP), Nick DeWilde (Director of Ambassador Marketing), Alexey Grigorev (Principal Data Scientist). Aceștia vor susține prezentări despre subiecte actuale și de larg interes, cum ar fi test designul, migrarea către public cloud, deep learning, probleme de cyber security precum și aspecte specifice legate de diferite limbaje de programare.

„Conferința Peak IT a apărut din dorința și misiunea organizației de a crea o nouă cultură în comunitatea IT din Brașov, și nu numai. Aceea de a face schimbul de informații și învățarea mai ușoare, astfel încât să crească numărul profesioniștilor în IT, dar și pentru a contribui la buna pregătire a celor care deja lucrează în acest domeniu”, spune Camelia Codarcea, unul dintre fondatorii Agile Hub.

Agenda completă și detaliată a evenimentului Peak IT este disponibilă online, iar înscrierile se pot face gratuit pe website-ul evenimentului.

Ediția din acest an este susținută de Siemens, Naggaro, Trimble, Raiffeisen, Atos, Accenture, Endava, Cegeka, Cerner),în calitate de sponsori ai evenimentului.

Despre AgileHub

AgileHub este un ONG din Brașov, co-fondat de Camelia Codarcea în anul 2013, cu scopul principal de a oferi, în mod gratuit, pregătire atât în domeniul informației, cât și în modul în care activitatea și proiectele sunt desfășurate în marile organizații. Echipa de voluntari cuprinde peste 30 de specialiști IT. În cei opt ani de activitate, AgileHub a oferit peste 200 de cursuri care au acoperit peste 150 de teme tehnice, susținute de 60 de traineri. Peste 1.200 de persoane au participat la cursurile oferite de asociație.