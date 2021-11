Prezența în mediul online, cu toate implicațiile pe care le presupune la nivel de soluții IT&C , nu mai este, în contextul actual, o chestiune de opțiune personală, ci o condiție vitală pentru a face afaceri profitabile. Iar cifrele din economie susțin în totalitate tendința de creștere spectaculoasă, în special din ultimii doi ani, a industriei IT&C din România.

Paradoxul IT-ului românesc: mii de joburi disponibile, deficit de specialiști

La finalul anului 2021, valoarea totală a cheltuielilor de pe piața locală pe produse și servicii de IT&C va ajunge la aproape 5,3 miliarde de dolari, în creștere cu 5,9% față de 2020, potrivit estimărilor unei companiei americane de consultanță și analiză IDC. Pandemia a transformat furnizorii de software și operatorii telecom în „companii critice”, fără de care restul economiei și instituțiile statului nu ar fi putut funcționa, iar acest lucru va continua și de acum încolo. Potrivit datelor INS, peste 220.000 de angajați lucrau în sectorul IT&C la finalul anului 2020, cu 70% mai mult decât cifrele aferente anului 2008. Astfel, numărul de angajați din acest sector ajunsese la o pondere de 4% din totalul angajaților din economie.

Cu toate acestea, sectorul înregistrează încă un deficit de cel puțin 15.000 de specialiști, în timp numărul absolvenților facultăților de profil este de 8.000 anual. Iar acest lucru este ușor de observat pornind doar de la analiza anunțurilor de angajare postate de companiile de profil locale și internaționale care activează pe piața de profil. Spre exemplu, doar companiile Siemens AG și Nagarro Eastern Europe au, în momentul de față, peste 300 de poziții deschise în România.

Programe germane de cercetare și inovare, cu specialiști IT români

Compania germană Siemens AG, axată pe furnizarea de tehnologii pentru industrie, infrastructură, transport și domeniul medical, este prezentă în România de la începutul anilor 1900 și are, în prezent, patru fabrici în Sibiu și Buziaș și cinci centre de cercetare-dezvoltare în București, Brașov și Cluj-Napoca. Datorită cererii din ce în ce mai mari de servicii și soluții de IT, compania are deschise peste 80 de poziții în România, cum ar fi Full Stack IoT Developer, C++ Software Engineer for Imaging and Computer Vision, AWS DevOps Engineersau Cybersecurity Professional.

„Activitatea noastră se caracterizează prin diversitate, proiectele noastre vizând de la hardware la cloud și data analytics, de la servicii IT la inginerie și dezvoltare de produse software pentru domenii la fel de variate – energie, industrie, mobility, e-business, etc. Totodată, suntem foarte activi în domeniul de cercetare și dezvoltare de noi tehnologii, de la Big Data, la cybersecurity și inteligență artificială. În România, avem 2.300 de angajați, din care peste 550 sunt în echipele R&D din cadrul Advanta&Technology.

Dacă ne raportăm la ultimii 5 ani, am avut 10-11 inițiative de patent și 6-7 patente înregistrate la nivel global în fiecare an, iar peste 80 de studenți anual sunt implicați în programele noastre de învățare și formare. Echipa noastră are, în prezent, nevoie de aproximativ 80 de noi colegi, iar detalii despre toate pozițiile deschise sunt disponibile pe platforma noastră de cariere”, explică Cristian Secoșan, CEO Siemens România.

La nivel global, grupul Siemens a avut un volum de afaceri de 62,3 miliarde de euro și venituri nete de 6,7 miliarde de euro în anul fiscal 2021. Din numărul total de aproape 300.000 de angajați, 40.000 ocupă funcții cu specific digital, iar peste 12.000 sunt ingineri de software industrial și peste 1.000 de experți în securitate cibernetică.

România, centru de coordonare a unui cluster regional de tehnologii IT

Potrivit datelor furnizate de IDC, cheltuielile companiilor private și ale sectorului public pe partea de software și servicii IT vor fi de aproape 1,6 miliarde de dolari la finalul acestui an. În acest context, grupul Nagarro, lider global în soluții de inginerie digitală și tehnologie, și-a extins focusul regional prin crearea Service Region Eastern Europe, cu echipe dedicate în România și Polonia. În prezent, acest cluster regional cuprinde peste 880 de specialiști în Cluj-Napoca, Brașov, București, Sibiu, Craiova, Timișoara și Varșovia. Pe termen mediu, compania vizează extinderea clusterului regional și atragerea de noi specialiști de top.

„Avem peste 150 pozitii deschise în cadrul Service Region Eastern Europe, care vizează toate ariile tehnologice Java, .Net, Angular, Hybris, DevOps (AWS, Azure, GCP), SAP, Android&iOS, QA Engineers – manual&automation. Software engineers, Scrum Master Project Managers, Business Analysts, Team Leads, Architects sunt doar câteva dintre joburile disponibile. Dorim să ne lărgim echipa cu oameni care sunt motivați să aibă un impact în domeniul lor de expertiză și să fie deschiși permanent la nou. Vrem să construim o echipă care să-și poată exprima pasiunea pentru tehnologie într-un mod agil și antreprenorial. Cu siguranță, vom continua și în 2022 extinderea clusterului și căutarea de noi specialiști”, explică Andrei Doibani, Service Region Custodian Eastern Europe.

La nivel global, Nagarro are peste 12.000 de angajați în 27de țări. În 2020, compania a avut venituri globale de peste 430 de milioane de euro și, tot anul trecut, a fost listată și la bursă.

Brașovul, pe locul 5 în topul județelor cu cei mai mulți angajați în IT

Evoluția ascedentă a domeniului IT&C din România va continua, potrivit specialiștilor și în următorii trei ani. Numeroase voci din domeniu susțin că, în 2024, numărul angajaților din marile orașe care lucrează în acest sector se va dubla. Topul orașelor / județelor cu cea mai mare pondere a numărului de angajați din domeniul IT cuprinde Bucureștiul, Cluj, Iași, Timiș și Brașov.

Privind acest top, putem spune că reflectă, cel puțin primele patru pozițiii, exact clasamentul celor mai bune centre universitare din România. Surpriza vine de la ultima poziție, unde avem Brașovul și nu Constanța. Dar, dacă analizăm dezvoltarea și evoluția sectorului IT din Brașov, lucrurile nu mai sunt de fapt atât de surprinzătoare. Spre exemplu, ultimul eveniment de IT important organizat la Brașov a avut loc în luna octombrie, fiind deja la a patra ediție. Conferința PeakIT 004, orgnaizată de ONG-ul AgileHub din Brașov, este deja un eveniment de tradiție organizat, în mod gratuit, de către comunitatea locală de IT pentru specialiștii IT din zonă. La ediția de anul acesta au participat cinci specialiști de top, care au susținut prezentări despre domeniile lor de expertiză, și anume James Bach (Consulting Software Tester), Victor Rentea (Independent Technical Trainer and Consultant) și Tudor Damian (IT consultant, Microsoft MVP), Nick DeWilde (Director of Ambassador Marketing), Alexey Grigorev (Principal Data Scientist). Programul conferinței a cuprins și 5 prezentări Diamond și 18 ateliere practice susținute de către trainerii AgileHub.

„Conferința Peak IT a apărut din dorința și misiunea organizației de a crea o nouă cultură în comunitatea IT din Brașov, și nu numai. Aceea de a face schimbul de informații și învățarea mai ușoare, astfel încât să crească numărul profesioniștilor în IT, dar și pentru a contribui la buna pregătire a celor care deja lucrează în acest domeniu”, spune Camelia Codarcea, unul dintre fondatorii Agile Hub, ONG fondat în anul 2013.

Echipa de voluntari cuprinde peste 30 de specialiști IT. În cei opt ani de activitate, AgileHub a oferit peste 200 de cursuri care au acoperit peste 150 de teme tehnice, susținute de 60 de traineri, și la care au participat peste 1.200 de persoane.