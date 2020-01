La cinci zile după eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a lansat, miercuri, riposta împotriva Statelor Unite lansând rachete asupra a două baze militare din Irak unde staţionează militari americani, comentează AFP. Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din Iran împotriva bazelor Ain al-Assad, aflată în vestul Irakului, şi Erbil, din Kurdistanul irakian.

Aceste raiduri, revendicate de Teheran, marchează o schimbare ce provoacă temeri legate de o escaladare regională sau chiar un război deschis, chiar dacă liderii american şi iranian au părut că doresc să calmeze imediat jocul.

Într-un mesaj pe Twitter pe un ton deosebit de calm şi liniştitor, preşedintele american, Donald Trump, a anunţat că „Până în prezent, totul este bine!”, precizând că va face o declaraţie miercuri dimineaţă. La rândul său, şeful diplomaţiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a afirmat că ţara sa a efectuat şi a „terminat” în cursul nopţii represalii „proporţionale”. „Nu căutăm escaladarea sau războiul”, a insistat el.

Surse din armata Statelor Unite au declarat că militarii au fost avertizați din timp cu privire la atacul cu rachete al iranienilor și au putut da alarma. Oamenii au avut timp să se pună la adăpost în buncăr, aşa că pierderile de vieţi omeneşti ar putea fi minime.

UPDATE

Pe de altă parte, televiziunea de stat iraniană a anunţat, miercuri, că cel puţin 80 de „terorişti americani” au fost ucişi în atacurile ce au implicat 15 rachete lansate de Teheran asupra unor ţinte americane din Irak, adăugând că niciuna dintre rachete nu a fost interceptată, transmite Reuters.

Televiziunea de stat, citând un oficial de rang înalt din cadrul Gardienilor Revoluţiei, a relevat de asemenea că Iranul are în vedere alte 100 de ţinte în regiune dacă Washingtonul recurge la orice represalii. De asemenea, a indicat că elicoptere americane şi echipament militar au fost „grav avariate”.

Tirurile au intervenit la puţin timp după încheierea funeraliilor generalului Qassem Soleimani, asasinat vineri la Bagdad împreună cu irakianul Abu Mehdi al-Muhandis, lider al Hashd al-Shaabi, coaliţie ce regrupează paramilitari pro-Iran integraţi forţelor de securitate irakiene.

Numeroase avioane militare survolau Bagdadul miercuri în zori, au transmis corespondenţi ai agenţiei France Presse aflaţi la faţa locului, după ce Iranul a tras cu rachete asupra unor baze militare din Irak unde sunt staţionaţi soldaţi americani.

În urma acestor atacuri, Agenţia Federală a Aviaţiei americane (FAA) le-a interzis avioanelor civile americane să survoleze Irakul, Iranul şi Golful Persic.

Cursul petrolului a crescut cu peste 4,5% miercuri dimineaţă la bursele din Asia, scrie Agerpres.

La câteva ore după atac, preşedintele Donald Trump a reacţionat printr-un mesaj pe Twitter, după ce, în prealabil, a discutat situaţia la Casa Albă cu echipa sa de consilieri pe teme de securitate națională.

„Totul este bine! Iranul a lansat rachete asupra a două baze militare din Irak. Evaluarea victimelor și pagubelor este în desfășurare acum. Până acum, toate bune! Avem cea mai puternică și cea mai bine echipată armată din lume, de departe! Voi face o declarație mâine dimineață”, a fost mesajul neobişnuit de calm al preşedintelui Statelor Unite.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

