Potrivit AFP, care citează autorităţile de la Ankara, cutremur a avut loc în estul ţării, în districtul Sivrice, în provincia Elazig. Institutul american USGS a estimat magnitudinea seismului la 6,7 grade.

Agenţia guvernamentală pentru situaţii de urgenţă a declarat la televiziunea naţională că echipele de intervenţie caută supravieţuitori printre ruinele a câtorva clădiri de patru etaje, care s-au prăbuşit în oraşul Maden.

Potrivit CNN, seismul a fost resimţit de aproape o jumătate de milion de locuitori.

Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Soylu, a declarat că districtul Sivrice „a fost foarte grav lovit” şi că „echipe de salvare sunt pe drum”. Potrivit lui Soylu, mai multe clădiri s-au prăbuşit în regiune şi deocamdată există informaţii cu privire la patru persoane decedate, două la Elazig şi alte două în provincia vecină Malatya. „Sperăm că nu vor exista alte victime”, a spus el.

Seismul a fost resimţit în mai multe regiuni din estul Turciei, printre care Tunceli, potrivit postului de televiziune NTV.

#attention #Turkey had #earthquake . I hope anyone didn't die. We couldn't connect with around villages. #elazig #deprem https://t.co/opLnP3secH

#Turquia #Turkey By @mirlivamka2 It was reported that a fire broke out as a result of a natural gas explosion in one of the buildings damaged by the #earthquake in #elazig Station Street. pic.twitter.com/KzDI8XfXHs

