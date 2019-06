Viorica Dăncilă a transmis un mesaj chiar înaintea votului la moțiunea de cenzură. Ea a spus că are încredere în colegii din PSD și ALDE și că nu are emoții.

