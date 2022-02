Potrivit informațiilor transmise pe pagina de Twitter a jurnalistului Christopher Miller, autoritățile ucrainene au confirmat o operațiune de asalt aerian pe Aeroportul Internațional „Antonov” din Hostomel, la 15 minute de Kiev.

La scurt timp după primul mesaj, s-a scris că forțele rusești au ocupat aeroportul respectiv, una dintre cele mai importante facilități aeriene de transport marfă din Ucraina, operată de compania Antonov. Amintim că videoclipurile pot fi vizualizate la finalul articolului.

Update: Militari ruşi au pătruns în regiunea Kiev, venind dinspre Belarus, şi atacă poziţii militare cu rachete Grad, potrivit informațiilor transmise de surse citate de Agenţia France-Presse şi cotidianul Le Figaro. Un jurnalist al France Presse a constatat prezenţa mai multor elicoptere fără însemne de identificare zburând în grup la joasă altitudine deasupra unei suburbii a Kievului, capitala ucraineană.

Mai mult, un avion militar ucrainean s-a prăbuşit în apropiere de Kiev, probabil fiind doborât de armata rusă, anunţă autorităţile ucrainene, citate de Mediafax. Potrivit acestora, la bord erau 14 persoane.

Potrivit Ministerului ucrainean pentru Situaţii de Urgenţă, avionul militar s-a prăbuşit în apropierea satului Trypillia, la circa 50 de kilometri sud de capitala Ucrainei. Autorităţile ucrainene au confirmat moartea a cel puţin cinci persoane în acest incident. Nu se cunoaşte cauza prăbuşirii, dar probabil avionul ucrainean a fost doborât de armata rusă.

Ucraina a decis întreruperea relaţiilor diplomatice cu Rusia, a anunţat preşedintele Volodimir Zelenski, cerând armatei ucrainene să provoace daune majore armatei ruse, care a lansat un atac asupra integrităţii teritoriale ucrainene.

„Am încetat relaţiile diplomatice cu Rusia. Ucraina se apără şi nu renunţă la libertatea sa, aşa cum cred cei de la Moscova”, a declarat Volodimir Zelenski, citat de agenţia de presă Ukrinform.

În plus, Volodimir Zelenski a ordonat armatei ucrainene să provoace daune majore armatei ruse, a declarat şeful Statului Major ucrainean, generalul Valery Zaloujni.

„Comandantul suprem, preşedintele Volodimir Zelenski, a ordonat să fie provocate daune majore agresorului”, a afirmat generalul Zaloujni, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax.

În acest context, țările baltice şi Slovacia au invocat joi Articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări imediate între aliaţi şi care se aplică atunci când una dintre ţările alianţei se simte ameninţată, după ce Rusia a lansat în cursul dimineţii o operaţiune militară la scară mare împotriva Ucrainei, sub pretextul de a apăra persoanele de „abuzuri” şi „genocid” din partea guvernului ucrainean, transmite EFE.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022