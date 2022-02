Totodată, la Bursa din Amsterdam, contractele futures la gaze naturale s-au majorat până la suma de 125 de euro per MWh, mai precis, o creștere de 41%. Mai apoi, aceleași contracte erau mai mari cu 30% și anume 116 euro pentru un MWh.

Aceste creșteri vin în contextul în care Vladimir Putin, președintele Rusiei a declarat război Ucrainei într-o declarație la postul național de televiziune, apărându-se cu faptul că trebuie să protejeze separatiștii din estul Ucrainei în situația în care există deja sute de mii de militari ruși masați pe trei flancuri ale graniței cu Ucraina.

Această situație dă loc noilor riscuri care privesc aprovizionarea masivă de gaze din Europa, în situația în care Europa are deja probleme pe acest plan. Rusia furnizează la momentul actual mai mult de o treime din gazele consumate pe continent. Stocurile din ce în ce mai reduse au împins la această scumpire care a escaladat și mai mult odată cu declanșarea conflictului armat.

Gazele vor circula în continuare în Europa

Totuși, Ministrul Rus al Energiei, Nikolai Shulginov a declarat că o sa păstreze ”neîntrerupte” livrările de energie către Europa.

Conform specialiștilor de la Goldman Sachs Group Inc, Wood Mackenzie Ltd și Rystad Energy AS aceste prețuri majorate vor persista în continuitatea acestui an tocmai din cauza faptului că există deja un deficit la acest combustibil pentru producția de electricitate.

UE urmează să organizeze în cursul zilei de joi o întâlnire de urgență al oficialilor responsabili pe această temă. Europa va trebui să se confrunte pe piața internațională cu Asia pentru acest tip de resursă.

„În eventualitatea unor perturbări prelungite, stocurile de gaze nu vor putea fi refăcute pe parcursul verii. Ne vom confrunta atunci cu o situaţie catastrofală în care stocurile de gaze vor fi aproape zero înainte de iarna următoare. Preţurile vor exploda. Industriile vor fi nevoite să îşi oprească activitatea. Va apărea o spirală inflaţionistă. Criza energetică din Europa ar putea să declanşeze o recesiune globală”, a declarat Kateryna Filippenko, un analist șef al Wood Mackenzie.