Kobe Bryant se afla într-un elicopter privat, alături de cel puțin alte patru persoane. Elicopterul s-a prăbușit în sudul statului american California. Se pare că un incendiu ar fi izbucnit la bordul aparatului de zbor înainte de prăbuşire.

Autorităţile au fost alertate imediat, potrivit TMZ. Nimeni dintre cei aflaţi la bord nu a supravietuit. Vanessa Bryant, sotia fostului jucător de la Lakers nu se afla la bordul elicopterului.

Kobe Bryant folosea des elicopterul pentru deplasări, inclusiv în perioada în care era jucător la Lakers. El venea inclusiv la meciuri la bordul aparatului Sikorsky S-76.

Poliţia a confirmat că nu sunt supravieţuitori ai accidentului de elicopter şi precizează că este vorba despre cinci persoane decedate.

O carieră impresionantă de 20 de ani

Kobe Bryant a jucat întreaga sa carieră de 20 de ani din NBA la Los Angeles Lakers, cu care a câştigat 5 campionate. Bryant este unul dintre cei şapte jucători care au marcat peste 30.000 de puncte în carieră în liga profesionistă nord-americană de baschet.

Sub comanda legendarului Phil Jackson, trupa din Los Angeles nu a avut rival în NBA între 1999 şi 2002 ca urmare a parteneriatului fantastic dintre Kobe şi Shaquille O’Neal. Astfel, Bryant şi-a pus pe deget inelul de campion trei ani la rând, între 2000 şi 2002. Tot în 2002, a obţinut primul din cele patru trofee de MVP al All Star Game-ului NBA chiar în oraşul natal, Philadelphia. De altfel, acesta este un record pe care Kobe îl împarte cu Bob Pettit, desemnat de patru ori MVP al All Star Game-ului în anii ’50-’60.

Supranumit „Magic Black Mamba”, după felul în care şerpuia pe terenul de baschet, precum cunoscuta reptilă cu acelaşi nume, Kobe Bryant a jucat în total de 18 ori în 20 de ani de carieră în meciul stelelor din liga nord-americană de baschet, ultima oară chiar în anul retragerii, 2016, scrie digisport.ro.

Te-ar putea interesa și: