Brand Power Summit 2021. Specialiști din Romania, Danemarca și Olanda vor prefața tendințele în comunicare în era sustenabilității

Peste 1200 de profesionisti din marketing, advertising, media, PR si social media vor participa la Brand Power Summit 2021. Conferinta de anul acesta se va desfasura pe 10 decembrie si va aduce in prim-plan tendinte actuale, directii de actiune si idei pentru companiile din Romania, referitoare la comunicare si marketing in era sustenabilitatii, relevante in lumea brandurilor responsabile, dar si in randul publicului implicat si interesat.