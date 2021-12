Ministrul Muncii, Marius Budăi, a vorbit despre creșterea pensiilor începând cu anul 2023.

Explicaţii ale ministrului Muncii după şedinţa de Guvern de miercuri

Se pare că, în ordonanță sunt două prevederi. Prima stipulează că începând cu anul 2023 valoarea punctului de pensie se majorează cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat, iar a doua că de la 1 ianuarie 2023 ar urma să crească punctul de pensie la 1.875 de lei.

În legătură cu acest subiect, ministrul Muncii a fost întrebat ce se va întâmpla cu pensiile la 1 ianuarie 2023?

„În primul și în primul rând, la primul articol s-a eliminat acel „cel mult” și am revenit la prevederea inițială din Legea 263, deci este 50% direct, nu „cel mult”. S-a modificat în timpul ședinței; am solicitat premierului și a aprobat; să fie și norma juridică clară, dar și să nu dăm și interpretări, că dacă e 1% sau dacă e 50%. Nu, am trasat clar, 50%.

Al doilea aspect este o corelare cu Legea 127, care chiar dacă are termenul promulgat de intrare în vigoare, are un articol care vorbește de acea valoare de 1.875. Trebuia să fie trecută, să rămână, să nu fie modificări și să nu fie corelări din punct de vedere juridic. Acel articol exista în Legea 127, acea valoare de 1.875.

Exista, dacă vreţi, pentru septembrie-octombrie 2020. S-a dus termenul până în 2023, astfel încât să nu se piardă acea valoare din lege; problema principală este că noi avem în PNRR anumite condiţionalităţi şi vom anunţa exact calendarul de implementare a legii.”, a spus Marius Budăi.

Cât va fi punctul de pensie la 1 ianuarie 2023?

Ministrul a fost întrebat cât va fi punctul de pensie la 1 ianuarie 2023?

„O să ajungem atunci şi o să vedem şi o să vă spunem…Sunt două chestiuni diferite. Una este valoarea fixă şi alta este indexarea – sunt două chestiuni total diferite, nu au nicio treabă una cu alta. Se completează, nu se elimină articolele între ele. Indexarea se făcea cu rata inflaţiei, cu 50% din creşterea salarială brută reală. Indexarea este una, majorarea de valori de punct de pensie este alta.”, a declarat ministrul Muncii.

Marius Budăi a fost întrebat și care este stadiul actual al pregătirii bugetului pe 2022?

„Facem toate eforturile şi se discută – şi nu facem un titlu de glorie din asta – lucrăm şi ziua, nu contează, să-l aprobăm în termenul asumat, să avem buget până la sfârşitul anului, doar dacă vor fi probleme, că tot timpul pot apărea probleme, dar facem toate eforturile să îl avem aprobat.

Aceste ordonanțe dacă nu ar fi fost aprobate, și vineri sper să îmi iasă, până vineri să putem aproba și ordonanța cu sprijinul de 1.200 de lei, trebuie să facă bază astfel încât la construcția bugetului să avem temeiul legal de a prinde acele sume. Acum, o dată cu aprobarea acestor ordonanțe, eu, practic, pot la Casa Națională să încep tipărirea cupoanelor, să îmi încep lucrul din spate, din background, care nu se vede, astfel încât imediat după sărbători să poată să înceapă plata pensiilor cu noile cuantumuri.”, a spus ministrul.