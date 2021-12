Într-un interviu acordat la România Tv, Marius Budăi a vorbit despre majorarea pensiilor şi alocaţiilor. Potrivit acestuia, aceste lucrur sunt deja aprobate şi vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Pe de altă parte, ministrul a ținut să sublinieze faptul că alocaţiile pe ianuarie se plătesc în luna februarie.

Referitor la majorarea pensiilor, ministrul Muncii anunță că a mai fost finalizat marți ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici, conform căruia, toate persoanele care au pensii sub 1.600 de lei să îl primească.

„Avem doua proiecte de OUG, unul pentru majorarea alocațiilor, unul pentru majorarea pensiilor. Am terminat astazi si ultimul proiect din pachetul social, inclusiv acel sprijin din ianuarie pentru cei cu pensii mici.

Acea suma se ia o singura data. Daca puneam 1.500 pragul, tot era cineva care nu lua. Pensia medie este de 1600 de lei, aceasta a fost logica, sa se acorde tuturor celor care sunt sub pensia medie. Toti am spus in perioada asta ca trebuie sa-i aparam pe cei mai saraci”, a spus el.

În ceea ce privește situația alocațiilor, ministrul susține că acestea vor fi plătite majorate din luna februarie. Totodată, el a precizat și despre ce sume este vorba. Conform ministrului, elevii cu vârste cuprinse între 2-18 ani vor primi 243 de lei.

Ce alocații vor primi elevii

„De la 1 ianuarie creste punctul de pensie si alocatiile. Atentie, alocatiile din ianuarie se platesc in februarie. Pentru pachetul social trebuie aprobate mai multe acte normative. Doua sunt deja aprobate, unul se discuta maine.

Alocatii copii, 0-2 ani: 600 de lei, de la 486.

Alocatii copii 2-18 ani: 243 de lei.

Alocatii copii 2-18 ani, cu dizabilitati: 600 de lei.

Acestea sunt in prima OUG, semnata acum cateva zile cu doamna ministru Firea, are toate avizele. Tot aici intra si a 13-a indemnizatie pentru persoanele cu dizabilitati”, a spus el.

În ceea ce privește majorarea pensiilor, ministrul adaugă că majorarea punctului de pensie de la 1442 la 1586 de lei, 10%, negociat si obtinut in pachetul social sunt cuprinse în a doua OUG. El a făcut referire și la ajutorul pentru pensionarii cu venituri mici.

„A doua OUG, pensiile. Pensia minima: 1000 de lei, de la 800 de lei. Deja, odata ce se aproba maine in sedinta de guvern, aceasta masura poate sa inceapa sa fie implementata, tiparire de cupoane etc.

Avem majorarea punctului de pensie de la 1442 la 1586 de lei, 10%, negociat si obtinut in pachetul social. Acestea sunt cuprinse in a doua OUG.

Este frumos si elegant din partea mea sa multumesc partenerilor de coalitie ca au inteles ca suntem intr-o situatie grea si au acceptat acest pachet social.

Avem apoi acel ajutor pentru pensiile mai mici sau egale cu 1.600 de lei, carora li se acorda diferenta pana la 2.200 de lei. Aici se incadreaza 2,5 milioane de oameni. Este sprijinul pentru facturile pe timp de iarna”, a adăugat acesta.

Un alt subiect abordat de ministrul Muncii este creșterea salariului minim. Marius Budăi anunță că Guvernul României are un program conform căruia acesta va crește la 2.550 de lei. Totodată, el a mai adăugat că pensiile speciale nu vor fi majorate.

„Ultima discutie avuta este pentru salariul minim, care creste la 2.550 de lei. Guvernul Romaniei are un program de guvernare negociat la formarea coalitiei, asumat in coalitie, deci aceste lucruri se vor gasi in bugetul pe anul viitor. Cele doua OUG deja se aproba, iar ajutorul financiar urmeaza, este asumat in coalitie.

Pensiile speciale nu se majoreaza. Pensiile speciale au fost foarte folosite in campaniile electorale. Pensiile din aparare si ordine publica au fost si ele bagate la pensii speciale, dar ele au o parte de contributivitate, una de necontributivitate. Partea de contributivitate se mareste odata cu majorarea punctului de pensie, dar se micsoreaza cealalta parte, astfel incat cuantumul ramane acelasi.

Noi reusiseram in guvernarea trecuta sa majoram pensiile cu 60% si ne asumaseram practic o dublare a pensiilor, deci ramasesera aproximativ 40%.

In programul de guvernare sunt trecuti acesti 10%, din ianuarie, dar sa nu uitam ca a existat cineva care a pus in PNRR conditionari, un fost ministru. Urmeaza licitatia pentru consultanta pentru legea salariilor si pensiilor, declansata de Raluca Turcan, care va costa in jur de 6 milioane de euro”, a spus acesta.

Adevărul despre majorarea vârstei de pensionare

Marius Budăi a vorbit și despre majorarea vârstei de pensionare. Ministrul susține că este exclusă această măsură, iar conform PNRR, este încurajată viața profesioanlă activă și nicidecum obligarea românilor să iasă la pensie mai târziu.

El a făcut referire și la speranța de viață sănătoasă din România care este de 59 de ani, iar românii muncesc în momentul de față până la 65 de an.

Marius Budăi propune creșterea speranței de viață și de abia apoi, deschiderea unor astfel de subiecte.

”Haideti sa traversam aceasta perioada de consultanta, sa vedem la ce decizie se ajunge, si daca se considera ca trebuie imbunatatite lucruri, o facem. Daca nu, sa punem legea prorogata in aplicare.

Este exclusa majorarea varstei de pensionare. In PNRR nu scrie asta, ci incurajarea vietii profesionale active. Deci PSD se opune majorarii varstei de pensionare. Vorbim de datele Eurostat, care spun ca speranta de viata in Romania pentru barbati este de 70 de ani si 6 luni. Mai mult, speranta de viata sanatoasa este de 59 de ani, deci noi deja muncim peste. Deci punem carul inaintea boilor.

Haide sa crestem speranta de viata, sa reformam sistemul medical, lucruri care contribuie la cresterea sperantei de viata, apoi putem discuta si despre prelungirea vietii active. PSD s-a mai opus o data, pe vremea ministrului Olguta Vasilescu, cand Guvernul Romaniei a trimis o scrisoare la Comisia Europeana.

Nu vreau sa dau sperante pe care nu pot sa le indeplinesc cu privire la cresterea pensiilor mai mult in 2022. Sa vedem si datele economice si daca va fi loc… Sunt ponderat, pentru ca, desi sunt in sistem, eu cunosc si viata pensionarilor, am fost prin tara si m-am intalnit cu multi, si stiu cat de mult se bucura pentru acest pachet social.

Daca PSD nu venea la guvernare, oare mai erau atat de bucurosi? Nu m-am laudat si nu ati vazut pe nimeni din PSD sa se laude, doar prezentam ca sa inteleaga cetatenii. Nu vreau sa dau sperante pe care sa nu le pot indeplini. AM spus clar, sa nu isi inchipuie nimeni ca i-am imbogatit pe bunicii nostri cu aceasta majorare.”, a spus Marius Budăi, ministrul Muncii, în exclusivitate la România TV.