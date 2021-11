PSD aduce noi amendamente la Certificatul Verde! Va intra la vot săptămâna viitoare

Astfel, social democrații vor să introducă o testare PCR o dată pe lună pentru cei care nu se pot vaccina anti-COVID. Totodată, PSD spune că medicii ar trebui să fie testați, în timp ce costurile sunt suportate de stat.

Măsura respectivă ar putea fi introdusă și pentru profesori. Aceștia au mai spus și că Certificatul Verde ar trebuie să fie obligatoriu în cazul firmelor, dar nu ca în prezent, în cazul numărul de angajați depășește 50.

Amitnim că senatorii au dezbătut în ziau de 27 octombrie proiectul de lege care prevede obligativitatea prezentării certificatului verde la locul de muncă, însă acesta a fost respins, mai mulți parlamentari lipsind de la vot. Proiectul merge la Camera Deputaților, care e cameră decizională.

Așadar, proiectul prevede ca certificatul verde să fie cerut pentru angajații de la stat și privat. Raporturile de serviciu în baza cărora îşi desfăşoară activitatea personalul din unităţile publice şi private care nu prezintă certificatul digital al UE privind COVID-19 se suspendă de drept, fără plata drepturilor salariale, pe o perioadă de 30 de zile, mai precizează proiectul. După 30 de zile contractul de muncă poate fi desfăcut.

Proiectul cu care PSD vrea să pună capăt crizei politice

De asemenea, amintim că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu are un proiect pe care a spus că și-l asumă și cu care vrea să pună capăt crizei politice din România. Este vorba de formula de guvernare PNL-PSD. În opinia liderul social-democrat, este ”singura soluţie politică”. El a vorbit, în cadrul unui eveniment dedicat IMM-urilor, despre discuțiile avute în urmă cu o zi cu reprezentanţii PNL, pentru formarea guvernului şi a unei noi majorităţi.

„Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu cât şi colegul meu Florin Cîţu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dintre noi ştim ce am greşit, îmi pare rău, cu adevărat voi aţi greşit mai mult, pentru că aţi fost la putere. Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a preşedintelui Florin Cîţu”, a punctat Marcel Ciolacu.