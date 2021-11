Preşedintele PSD Marcel Ciolacu are un proiect pe care a spus că și-l asumă și cu care vrea să pună capăt crizei politice din România. Este vorba de formula de guvernare PNL-PSD. În opinia liderul social-democrat, este ”singura soluţie politică”. El a vorbit, în cadrul unui eveniment dedicat IMM-urilor, despre discuțiile avute în urmă cu o zi cu reprezentanţii PNL, pentru formarea guvernului şi a unei noi majorităţi.

”Sunt ferm convins că, din acest moment, atât eu cât şi colegul meu Florin Cîţu vom fi sub un asediu al unor oameni care au alte priorităţi, al celor care vor încerca să ne demonstreze că direcţia în care am plecat nu este cea corectă. Fiecare dintre noi ştim ce am greşit, îmi pare rău, cu adevărat voi aţi greşit mai mult, pentru că aţi fost la putere.

Proiectul pe care și-l asumă liderul PSD

Eu vreau să vă asigur de buna mea credinţă şi după discuţia de ieri, şi de buna credinţă a preşedintelui Florin Cîţu”, a punctat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a ținut să sublinieze să s-a trecut de momentul socotelilor de sondaje, de procente, de poziţionări. În opinia sa, în acest moment de răscruce a României, nu avem altă soluţie politică decât un Guvern PNL-PSD. Acesta a avertizat că, dacă va continua răzoiul dintre cele două partide mari ale României, la anul, în martie, vom ajunge într-o nouă criză politică şi în mod categoric la alegeri anticipate.

”Să nu credeţi că cei care vor să stăpânească acestă ţară prin dezbinarea românilor se vor opri aici. Îmi asum acest proiect, sper să reuşim să îl realizăm”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Marcel Ciolacu a pus tunurile pe PNL

În cadrul aceluiași eveniment, preşedintele PSD a pus tunurile pe guvernarea liberală, în condițiile în care de față a fost și premierul interimar Florin Cîţu. Liderul PSD a spus că guvernul PNL a luat măsuri incoerente şi a manifestat lipsă de viziune economică, în pandemie şi că a sacrificat sectorul HORECA.

”Sunteţi adevăratele modele de redresare şi rezilienţă pe care trebuie să le urmeze economia noastră. Aţi fost cei mai afectaţi de criza economică generată de pandemie, magazine închise, afaceri blocate şi mulţi v-aţi pierdut angajaţii. Guvernele din ultimii doi ani v-au promis multe dar v-au oferit atât de puţin”, a spus Ciolacu în discursul susţinut în cadrul evenimentului.

El a enumerat ”haosul de la anularea măsurii 3, de sprijin pentru companii, când zeci de mii de IMM-uri s-au trezit peste noapte cu ajutoarele financiare că nu mai vin deloc, iar sectorul HORECA a fost pur şi simplu sacrificat de o guvernare care a impus decizii incoerente şi a manifestat o lipsă cronică de viziune economică”.