Călin Popescu Tăriceanu a declarat la Antena 3 că informația potrivit căreia acesta și-a dat demisia în urma fuziunii ALDE cu Pro România, este adevărată. Acesta a declarat că demisia lui nu este una pe nepusă masă.

”Nu cred că este pe nepusă masă, pentru că în momentul în care noi am hotărât în structurile statutare la ALDE să facem fuziunea cu PRO România, am anunţat, de asemenea că la parlamentare vom merge pe o listă comună, sub titulatura PRO România, ceea ce presupune că toţi membrii ALDE care urmează să candideze la alegerile parlamentare, vor deveni membri PRO România pentru a putea candida pe listele de la PRO România.

Acest lucru este valabil inclusiv pentru mine. Şi aşa cum am anunţat, pe 8 noiembrie vom vea Congresul ALDE prin care se va decide fuziunea. În aceeaşi zi va avea loc Congresul PRO România în care se va decide fuziunea şi de pe data de 8 încolo vom funcţiona ca un singur partid. Deci, aceste lucruri erau previzibile, puteau fi, hai să spunem aşa, anticipate.”. a spus acesta la Antena 3.