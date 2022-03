Ministrul Muncii, Marius Budăi, a transmis miercuri că nu va renunța la „renegocierea” PNRR în ceea ce privește ajustarea procentului din PIB alocat pensiilor. Oficialul a subliniat că demersul său are susținerea PSD, dar și a premierului Nicolae Ciucă. În plus, ministrul a precizat că a găsit „aliați foarte importanți” la nivelul UE în privința acestui demers.

„Renegocierea” PNRR are susținerea PSD și a premierului

„Nu renunț niciodată (n.r. la renegocierea PNRR), doar dacă nu mai sunt ministru. Și nici atunci nu o să renunț, pentru că sunt parlamentar. Să fim foarte clari. Putem să-i spunem cum vrem să-i spunem: renegociere, ajustare, îmbunătățire. Atât timp cât președintele PSD Marcel Ciolacu și cu partidul din care fac parte mă susține, ați văzut și declarațiile premierului, care susține și el acest lucru, eu nu mă opresc din acest demers.

Am găsit la nivel de UE și aliați foarte importanți în a-mi susține acest demers. Discuțiile concret deja se poartă. Când avem rezultatul discuțiilor, fiți siguri că voi comunica pulic.

Există posibilitate de 99% ca pe 31 martie să avem vizita în România a comisarului pentru Muncă. Și mă bucură acest aspect. E foarte importantă această decizie de ajustare acelui procent mai ales din PIB”, a declarat Marius Budăi la Palatul Victoria.

Reforma sistemului de pensii va fi implementată

În ceea ce privește reforma sistemului de pensii din România, ministrul Muncii a spus că aceasta va fi implementată așa cum scrie și în programul de guvernare.

„Săptămâna trecută am avut o întâlnire cu Banca Mondială la nivel de conducere de UE și România. Mâine dimineață o să am la ora 9:00 o întâlnire la nivel de tehnic. Acordul de asistență financiară cu Banca Mondială a fost semnat. Contractul este în valoare de 1,5 milioane de euro. Practic, am reușit să fac o economie de 2,5 milioane de euro, față de câți erau prevăzuți în PNRR, bani care vor rămâne la dispoziția statului român.

Voi implementa această reformă, să fie foarte clar. Am spus că, și în programul de guvernare e scris, nu susținem o schimbare în totalitate a legii 127, asta este altceva. Dar o îmbunătățire este cu siguranță”, a mai afirmat Budăi.

Marius Budăi: Exclus să scadă pensiile anul viitor

Pe de altă parte, ministrul Muncii a subliniat că este exclus ca pensiile să scadă anul viitor, după ce va intra în vigoare majorarea la 4,75% a procentului transferat la Pilonul II de pensii.

„Astăzi, la nivel de Guvern, s-a aprobat ordonanţa de urgenţă cu majorarea procentului pe care îl transferăm către Pilonul 2 de pensii, începând cu 1 ianuarie 2024, (de la 3,75%, n.r.) la 4,75%. Astfel, Ministerul Muncii, prin Guvern, a îndeplinit şi ultimul jalon (…), deci din punctul de vedere al Ministerului Muncii nu mai sunt jaloane de îndeplinit în trimestrul I 2022 şi lucrăm deja la jaloanele pentru trimestrele II şi III din acest an.

Acesta este un jalon în PNRR asumat şi (…) nu ne dorim să punem în pericol implementarea PNRR. Era obligaţia în PNRR să iasă acest act normativ până la 31 martie şi practic am fost obligaţi să dăm această ordonanţă. Vă informez că anul trecut, către Pilonul II de pensii s-au virat aproximativ 2 miliarde de euro, iar în total toţi administratorii de Pilon II gestionează 18 miliarde de euro în acest moment.

Este exclus să scadă pensiile. (…) Un calcul făcut rapid, astăzi, care nu este un calcul definitiv, va duce deficitul la fondul de pensii la peste 2% din PIB, undeva la 4,7 miliarde de lei, dacă am aplica de acum, dar majorarea procentului nu se aplică de anul acesta”, a menţionat Marius Budăi.