Liberalul spune că aceasta este una dintre soluțiile Guvernul Orban pentru a scădea presiunea asupra pădurilor, lemnul reprezentând în acest moment principala sursă de încălzile în mediul rural.

Alexe dă exemplu Ungariei, unde rețeau de gaze ajunge la 90% din gospodării, spunând că în țara noastră doar puțin peste o treime din case au acces la gaze.

Iată postarea integrală a ministrului liberal:

”Aducem gazul românesc în casele românilor”, campania inițiată de Partidul Național Liberal încă din 2018 începe să prindă contur în guvernarea liberală, premierul Ludovic Orban anunțând că înfiinţarea şi extinderea reţelelor de gaze reprezintă o prioritate pentru Guvernul PNL.

Ludovic Orban: ”Am solicitat ca în exerciţiul financiar 2021-2027 să fie eligibile pentru finanţare din fonduri europene înfiinţările de reţele de gaze sau extinderile de reţele. Din 2012, practic, aproape că nu s-a mai întâmplat nimic în domeniul gazelor. România, care este una dintre ţările cu cele mai bogate resurse de gaze naturale, are conectată la reţea doar 36 % din populaţie. Am dat exemplul Ungariei, care are peste 90% din populaţie conectată la reţeaua de gaze, în condiţiile în care nu au resursele noastre de gaze, dimpotrivă, resursele lor sunt foarte mici.”

Salut și susțin decizia premierului și trebuie să recunoaștem că această inițiativă va avea și un efect benefic asupra pădurilor României.

Presiunea pe pădurile României este extraordinară, majoritatea locuințelor din mediul rural fiind dependente de lemnul de foc și de multe ori populația cade pradă speculanților și celor care exploatează pădurea ilegal.

În ultimii anii locuitorii țării s-au confruntat constant cu crize ale lemnului de foc, s-au izbit de prețuri exagerate, uneori inaccesibile pentru singurul mijloc de a-și încălzi locuințele și prepara hrana pe timp de iarnă!

Cu siguranță gazele naturale nu sunt soluția pe termen lung, dar pentru următorii ani, până când România va dezvolta suficientă energie verde și nepoluantă, facilă tuturor locuitorilor din rural și urban, trebuie să acceptăm că racordarea locuințelor la gaze naturale, alături de racordarea la apă potabilă, canalizare, energie electrică, sunt indicatori clari privind calitatea vieții într-o comunitate, într-o țară dezvoltată”.

