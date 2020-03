Din informațiile publicate de Paginademedia.ro, invitatul (care a fost la emisiunea Vreau să fiu sănătos) este rudă cu o doctoriță de la spitalul MAI Gerota, unde a fost tratat fostul ofițer întors din Israel, de la care au pornit mai multe cazuri. Sursa citată susţine că unii angajați TVR care au intrat în contact cu invitatul – inclusiv prezentatoarea emisiunii – sunt în izolare la domiciliu și țin legătura cu Direcția de Sănătate Publică.

Până la ora publicării articolului, puțini dintre angajații instituției publice (cu excepția câtorva dintre cei care au lucrat pentru emisiune) știu despre invitatul infectat cu coronavirus. Angajații TVR nu au fost anunțați că un pacient infectat cu Coronavirus a fost în platourile instituției.

Luni seara, într-un studio TVR se filmează emisiunea Vreau să fiu sănătos. Cu mai mulți medici invitați. Ulterior, unul dintre medicii invitații ia legătura cu producătorii emisiunii, pentru a le spune că soția lui, medic la spitalul MAI Gerota, a fost depistată cu Coronavirus și că urmează să își facă și el analizele.

După rezultatul analizelor, medicul revine cu un telefon: este infectat, la rândul lui, cu Coronavirus. Coincidență sau nu, miercuri seara, TVR intră într-o revizie tehnică neanunțată: o noapte întreagă, sunt dezinfectate echipamente de emisie, pupitre, studiouri, holuri, redacții, locuri comune.

Vineri, cel puțin patru angajați ai TVR au fost anunțați că trebuie să stea în izolare și să nu vorbească despre caz nici cu colegii: este vorba de cei care au fost aproape de invitat (printre aceștie sunetistul care i-a instalat microfonul, regizorul de platou și prezentatoarea Sonia Argint). Unii dintre aceștia au fost contactați deja de Dirrecția de Sănptate Publică.

Conform acelorași surse, angajații TVR nu au fost anunțați oficial de cazul invitatului confirmat ca infectat cu Coronavirus. Contactați de Paginademedia.ro, câțiva dintre membrii echipei care au lucrat la emisiune nu au comentat situația. „Vorbiți la comunicare”, a fost răspunsul. Doar prezentatoarea Sonia Argint Ionescu a răspuns întrebărilor Paginademedia.ro.

Sonia Argint Ionescu, pentru Paginademedia.ro:

„Am aflat în dimineața zilei de joi, 12 martie, de la producătoarea emisiunii, că invitatul emisiunii (față de care am stat la o distanță de peste 1.5m), înregistrată luni, 09 martie, are un membru al familiei testat pozitiv cu coronavirus. De atunci, alături de soțul și copii mei, am rămas izolați în casă pentru a aștepta rezultatele.

Astăzi de dimineață (vineri, 13 martie) am fost informată telefonic de către producatoarea emisiunii, că persoana în cauză a fost testată și ea pozitiv. Imediat după aceea am anunțat DSP-ul și medicul de familie, care ne-au luat în evidență pe mine, soț și cei doi copii și ne-au instruit asupra izolării la domiciliu.

Imediat după aceea am dat de veste celor cu care am intrat în contact înainte de a mă autoizola la domiciliu.

În acest moment sunt alături de familia mea la domiciliu, nu prezint nici un fel de simptom. Am discutat ieri seară și astăzi cu medicul din TVR. Toată lumea este la curent cu situația și s-au luat măsurile indicate de lege.

Eu am anunțat oamenii din afara instituției cu care am intrat în contact. Pe colegii mei ii informeaza instituția.”

Ce spune instituția? De ce nu au fost anunțați din TVR decât cei care au intrat în contact direct cu ei?

„Angajaţii care s-au aflat în apropierea invitatului se află izolați la domiciliu”

TVR susține că ieri au fost anunțați de invitat că este suspect, iar astăzi că a fost depistat cu coronavirus.

Întrebările Paginademedia.ro:

1. Când ați aflat că există suspiciunea ca un invitat să fie infectat cu Coronavirus, întrucât soția lui este printre cei infectați? Ce măsuri ați luat?

2. Ați fost informată și că invitatul ar fi fost infectat cu Coronavirus?

3. Care au fost motivele pentru care angajații TVR nu au fost anunțați de acest lucru?

4. Ce legătură este între revizia tehnică pentru dezinfectarea echipamentelor și studiourilor și acest caz?

5. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, angajații care au intrat în contact direct cu invitatul au fost sfătuiți să nu își anunțe colegii de situație. Dacă este așa, de ce?

6. De ce ați considerat că nu trebuie anunțați toți angajații instituției de situație?

Răspunsurile TVR pentru Paginademedia.ro:

– Înregistrarea emisiunii a avut loc în data de 9 martie 2020, înainte ca invitatul să anunţe că ar fi suspect de vreo afecţiune;

– Pe 12 martie a.c, invitatul a informat producătorul emisiunii că este suspect de coronavirus, iar astăzi, 13 martie 2020, că a fost diagnosticat cu COVID 19;

– TVR urmează toate procedurile legale în vigoare pentru această situaţie, pentru protecţia angajaţilor;

– Angajaţii care s-au aflat în apropierea invitatului se află izolați la domiciliu, medicii de la Cabinetul medical din cadrul SRTv recomandându-le să urmeze procedurile medicale şi legale în vigoare în această situaţie;

– Dezinfectarea echipamentelor și a studiourilor a fost realizată ca o măsură generală de prevenire a răspândirii coronavirusului;

– Întrebările 5 şi 6 sunt simple speculaţii.”

