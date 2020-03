„Stiu ca ma asteptati maine seara sa fim impreuna la #LegilePuterii. Mai ales acum, intr-o Astfel de situatie cand Romania este intr-o criza despre care nimeni nu poate spune cum si mai ales Cand se va incheia! Insa o sa va spun si dvs ce am hotarat inca de Joi la pranz, inainte de a intra in emisie.

Stiu ca ma asteptati maine seara sa fim impreuna la #LegilePuterii. Mai ales acum, intr-o Astfel de situatie cand… Posted by Denise Rifai on Sunday, 15 March 2020

Am decis sa demisionez de la Realitatea si este un act unilateral. Iar motivul este unul cat de poate de simplu: intre mine ca jurnalist si noua linie editoriala a postului s-a instalat o incompatibilitate evidenta.

Eu sunt Denise Rifai. Moderator si Realizator al emisiunii #LegilePuterii. Si asa o sa raman! Si nu pot lucra ca profesionist si om care am trait zi de zi prin emisiunea pe care o realizam, in acest nou climat pe care cu siguranta l-ati remarcat si dvs.

Plec asadar de la noua RealitateaPlus, dar cu Acea Realitatea TV care astazi nu mai e, in suflet! Sunt multumita ca am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistica asa cum scrie la carte, in aceasta televiziune care, in toti anii acestia, a fost o insula de independenta jurnalistica. Poate singura!

Iar pe dvs, iubitii mei telespectatori, promit sa va iau cu mine, pe toti, Acolo unde o sa merg si eu !

Ps. Stiti ce nu pricep unii? Ca Presa nu se vinde. Se face! Iar eu sunt si raman Jurnalist”, conchide celebra jurnalistă.

Te-ar putea interesa și: