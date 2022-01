Ministrul Sănătății este de părere că certificatul verde nu este victima politicului, în contextul în care nu a fost asumat politic. El a subliniat faptul certificatul verde are două scopuri. Unul dintre ele îl reprezintă vaccinarea, iar cel de-al doilea sănătatea publică, adică stoparea transmiterii.

Pe de altă parte, Rafila susține că la momentul actual protecția împotriva bolii este mult mai mică, iar vaccinul rămâne doar un beneficiu major în ceea ce privește cazurile grave de infectare cu noul coronavirus.

„Nu este victima politicului certificatului verde. Nu a fost asumat politic. Cel mai neplăcut a fost încercarea permanentă a responsabilității: cine e de vină? Aș vrea să fac un comentariu: certificatul era utilizat în două scopuri, uneori complementare. Unul dintre scopuri e de stimulare a campaniei de vaccinare. Al doilea scop e legat de un scop de sănătate publică temporar, așa cum l-am propus, în care introducerea lui să stopeze transmiterea.

Acum protecția împotriva bolii e mult mai mică. Ea a scăzut progresiv. Ulterior apariției variantei Delta transmisabilitatea a fost mai mare. Sigur că în toate cele trei faze avem un beneficiu major la proporția de cazuri gave sau decese în rândul vaccinaților sau nevaccinaților”, a spus acesta.

În acest moment nu mai văd urgența certificatului verde

Ministrul a adăugat că autoritățile recomandă în continuare certificatul verde, însă în momentul de fațăa cesta nu mai reprezintă o urgență, având în vedere valul actual al pandemiei.

Totodată, Rafila a mai menționat că speră ca valul 5 al pandemiei să se termine în următoarele săptămâni pentru a se evita o situație mai gravă.

„Noi continuăm să recomandăm în continuare vaccinarea. În acest moment nu mai văd urgența certificatului verde. Totul din rațiuni de operaționalizarea certificatului verde. Efectul lui e redus acum… Probabil că în aest val (n.r.: putem să-l tragem pe dreapta – referitor la întrebarea moderatorului). Nu avem liniște, calm, unei discuții, unei dezbateri. Mereu avem dispute extrem de violente și aducem în discuții subiecte care nu sunt adevărate. Asta e mai periculos. Sper ca acest val să se încheie în următoarele săptămâni”, a spus Alexandru Rafila, la Digi24.

Un alt aspect dezbătut de Rafila l-a reprezentant o ședință, la care a fost nevoit să intre online. El a amintit și de atitudinea celor de la AUR, când liderul partidului a făcut o manifestație în fața casei sale.

„Nu a fost posibil să particip la o ședință pentru că fizic nu am putut să particip. Am intrat Online, dar presiunea pentru cei din ședință era mult mai mare și era directă. Inclusiv eu am fost ținta unei astfel de manifestări, în care președintele AUR a făcut o manifestație în fața casei mele”, a conchis Rafila.