Vestea momentului despre pensiile din România! Marius Budăi a spus-o clar: Guvernul trebuie să se împotrivească

Ministrul Muncii a anunțat că nu va semna pentru condiționarea ca totalul pensiilor să nu treacă de 9,4 procente din Produsul Intern Brut (PIB), se arată într-un mesaj postat de acesta pe pagina de Facebook.

„Guvernul României nu trebuie să accepte condiționarea ca totalul pensiilor să nu depășească 9,4% din PIB! Eu nu sunt de acord să semnez așa ceva! România are peste 4 milioane de lucrători în Uniunea Europeană. Acei lucrători au fost pregătiți de statul român. Acei lucrători acum contribuie la PIB-ul Uniunii Europene. Prin urmare ei ajută economiile europene prin banii pe care îi plătesc acolo”, spune Marius Budăi pe pagina de socializare.

Guvernul de la București trebuie să se împotrivească condiționării

Tot în mesajul publicat pe pagina sa de Facebook, oficialul român spune că Guvernul trebuie să se împotrivească acestei condiționări, subliniind că sunt necesare discuții cu toate argumentele pe masă.

„Nu poți să mă încorsetezi pe mine, România, care am atâția lucrători la tine, Uniunea Europeană, într-o suma fixă pentru pensii. E o chestiune care trebuie discutată foarte clar și cu toate argumentele pe masă. Guvernul României trebuie sa se împotrivească”, mai spune ministrul Muncii.

Ministrul Muncii nu îi va sărăcii pe bătrânii României

Anterior, ministrul Marius Budăi a declarat la Antena 3 că nu va semna absolut nimic care va duce la sărăcirea bătrânilor din România.

”Am avut aceste discuții premergătoare cu Uniunea Europeană. Am analizat toate PNRR-urile din UE.

Am discutat prin ambasade, am analizat legislațiile naţionale ale statelor din UE şi nu am găsit nicăieri vreo asemenea asumare cu un asemenea procent şi mai ales până în 2070. Sunt lucruri foarte grave.

Sunt convins că aceste lucruri nu trebuie să rămână acolo. Nu voi fi ministrul care să semneze o reformă care să sărăcească seniorii noştri. Nu voi renunța la a discuta cu CE”, a spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi a anunțat mai multe măsuri pentru cei cu pensii mici

Ministrul Muncii vine cu vești bune pentru pensionari și pentru cei care se află într-o situație proastă din punct de vedere material. Marius Budăi spune că măsura voucherelor sociale nu este singura de acest fel și că vor mai urma și altele.

„Aceasta nu este singura măsură din acest an. Vă aduc aminte că am început anul 2022 cu un pachet de măsuri, un pachet social pe care l-am discutat şi l-am negociat la formarea coaliției, cu o majorare de pensie minimă cu 25%, cu o majorare de 10% a pensiilor”, spune ministrul Marius Budăi.

Totuși, oficialul român nu a dorit să spună care sunt aceste măsuri pentru pensionari, dar precizează că românii trebuie să știe adevărul.