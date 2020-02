Capital a publicat în data de 12 februarie un material prin care prezenta achizițiile de diferite tipuri de brânzeturi pe care intenționează Banca Națională a României – BNR să le realizeze, precum și suma pe care și-a propus BNR să o cheltuiască în acest scop.

Dealtfel, datele sunt publice, apărând în anunțul postat de instituția condusă de Mugur Isărescu pe platforma SEAP – sistemul electronic de achiziții publice.

Comentariul făcut de articolul Capital, care arăta că BNR cumpără brânzeturi de 70.000 de euro, în timp ce recomandă altora reținere cu cheltuielile publice, pe scurt, austeritate, a stârnit supărarea Băncii Naționale, care ne-a trimis un drept la replică vitriolat:

BNR va mai cumpăra produse alimentare

”Zilele trecute, brânzeturile achiziționate de cantinele salariaților BNR, parte din procesul de aprovizionare anuală, au devenit subiect de știre de interes național. Anunțăm pe această cale că BNR va mai face cerere de oferte de achiziții de produse alimentare și, desigur, de alte produse de uz curent, pentru simplul motiv că respectă legea achizițiilor publice. Urmează: achiziții de apă minerală (394.000 lei), de pește și produse de pește (434.000 lei), de birotică și hârtie de toate felurile (1.300.000 lei) și de înlocuire centrale termice (3.430.000 lei).

Valoarea maximă a contractului de brânză care a stârnit atâta interes este de 340.000 lei pe an, ceea ce înseamnă, pentru 2.000 de angajați câți are BNR, o cheltuială de aproximativ 170 de lei pe an de angajat! Cantinele utilizează produsele în anul de execuție al contractului și vând, la rândul lor, produsele către salariații BNR. În consecință, cantinele funcționează ca orice unitate alimentară care achiziționează marfă pentru ca apoi să recupereze suma cheltuită de la clienții săi – angajații BNR – care cumpără produsele respective. Nu este vorba nici de utilizarea de bani publici, nici de bani risipiți, nici de produse de protocol, nici de excese care sfidează așa zisele apeluri la austeritate pe care – conform unor ziariști în cel mai bun caz tendențioși – le-ar face BNR. Orice altă interpretare a acestui proces este o discreditare fără motive a BNR din partea celui care o face.

”Achiziții absolut firești”

Aceste achiziții de alimente, absolut firești pentru o unitate de alimentație publică -parte a unei instituții, sunt și vor fi realizate cu respectarea riguroasă a tuturor cerințelor legale în vigoare care presupun publicarea tuturor detaliilor contractuale pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) (tip de produse, cantitate, preț maximal etc). Cheltuielile respective sunt controlate de Curtea de Conturi, iar cele alimentare sunt recuperate de la salariații care le utilizează. E regretabil că pentru unele site-uri, ziare sau televiziuni, modul de funcționare a unei cantine este atât de misterios, iar faptul că o instituție respectă legea achizițiilor publice cu toate rigorile ei a ajuns o știre!

Vă rugăm să publicați prezenta declarație.

Vă mulțumim.

Dan Suciu, Purtător de cuvânt al BNR”.

Te-ar putea interesa și: