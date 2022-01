Bill Gates privește cu optimism noul an și așteaptă calm diverse schimbări benefice la nivel mondial. Acesta susține ferm că una dintre previziunile sale pentru 2022 deja au început să se materializeze treptat.

Când se termină pandemia provocată de COVID-19

Prima bănuială a lui Bill Gates este de o importanță majoră pentru orice persoană deoarece vizează epidemia globală cauzată de coronavirus. În ciuda apariției noilor tulpin COVID-19, acesta rămâne optimist și speră ca finalul acestui an să reprezinte sfârșitul pandemiei globale.

„Din cauza provocării variantei Delta şi piedicile întâmpinate de vaccinare, nu suntem atât de aproape de finalul pandemiei pe cât ne-am fi dorit. Nu am prevăzut că va apărea o variantă atât de transmisibilă şi am subestimat cât de greu vor fi de convins oamenii să se vaccineze şi să continue să folosească măşți. Am totuși speranța că finalul este în sfârșit la orizont. Ar putea fi nechibzuit să fac încă o predicție, dar cred că faza acută a pandemiei se va apropia de final cândva în 2022″, a spus Bill Gates.

Evoluție în tehnologie. 2022 aduce gadgeturi cu imagini 3D

Întrucât din 2020 până în prezent, activitatea oamenilor s-a mutat în spațiul online, iar întâlnirile sunt strict prin intermediul telefonului sau al laptopului, Bill Gates anticipează noi evoluții surprinzătoare în 2022. Acesta consideră că ne vom putea bucura de gadgeturi cu imagini 3D în viitorul apropiat.

„Prevăd că cele mai multe întâlniri virtuale vor trece de la grilele de imagini cu camere 2D – pe care eu le numesc modelul Hollywood Squares la metaverse, un spațiu 3D cu avatare digitale”, susține acesta.

Întâlnirile online vor prelua controlul peste tot

De asemenea, acesta susține că în viitor s-ar putea ca vizitele medicale să se desfășoare strict în spațiul online, medicii de familie fiind doar la un click distanță de oameni.

„Acum, când e timpul pentru controlul medical anual, probabil mergeți la cabinetul doctorului. Dar cum ar fi să ai în casă un dispozitiv care să-ți măsoare tensiunea de la distanță? Dacă doctorul va putea accesa datele pe care le colectează smart-watch-ul tău să vadă cum dormi, ce rată cardiacă ai?”, a afirmat Bill Gates.

Bill Gates, sfaturi utile pentru epidemia de coronavirus

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Bill Gates a contribuit substanțial la eradicarea unor afecțiuni medicale grave în întreaga lume. În contextul actual, acesta dorește să-și continue inițiativa în spațiul medical.

Astfel că, acum, Bill Gates lucrează la o carte ce va cuprinde sfaturi utile pentru combateria epidemiei COVID-19. Prin inițiativa sa recentă, acesta speră ca omenirea să nu se mai confrunte cu astfel de situații dramatice în viitor.

Noi descoperiri pentru tratarea Alzheimerului

Continuând cu domeniul medical, tot pe blogul său, Bill Gates a informat oamenii că mari personalități caritabile sponsorizează centrele de cercetare medicală pentru găsi un tratament împotriva Alzheimerului. Conform spuselor sale, în viitor, un test de sânge ar putea detecta dacă o persoană suferă de această boală cumplită sau nu.

„Au fost făcute progrese colosale în ultima perioadă şi sunt şanse decente ca primul test de sânge accesibil pentru Alzheimer să fie aprobat anul viitor. Va accelera progresul în cursa pentru găsirea unui tratament”, a scris acesta pe gatesnotes.com.