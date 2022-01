Bill Gates nu face niciodată acest lucru! Explicația uimitoare a miliardarului

Majoritatea oamenilor își face planuri de viață la început de an, fixându-și diferite priorități și realizări. Unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei nu se înscrie în această categorie. Are și o explicație pentru faptul că nu se gândește la început de an că vrea, de exemplu, să facă mai mult sport, să citească mai mult sau să ajungă în cine știe ce colț uitat de lume.