Dacă încercați să slăbiți și acul cântarului abia se mișcă, poate fi un semn că trebuie să introduceți mai multe legume în regimul de slăbire. Pierderea în greutate prin consumul mai mare de legume nu este magie, ci este matematică pură, potrivit HealthDigest.

Pentru a pierde în greutate, trebuie să ardeți mai multe calorii decât consumați, arată CDC. Spre deosebire de pizza și înghețată, legumele sunt alimente cu conținut scăzut de calorii și cu un volum mare. Conținutul lor de fibre încetinește digestia, lăsându-vă mai sătui mai mult timp.

De exemplu, luați în considerare să înlocuiți oul sau brânza de la micul dejun cu spanac, ceapă și ciuperci. Iar dacă peste zi vreți o gustare, consumați o salată de morcovi și țelină sau un sandviș cu hummus.

Constipația poate fi combătută și așa

De asemenea, dacă suferiți de constipație, este indicat să consumați mai multe legume bogate în fibre. Fibrele solubile absorb apa pe măsură ce trec prin tractul digestiv, în timp ce fibrele insolubile nu.

Dacă nu obțineți suficiente fibre din dietă, cum ar fi din cereale integrale, iar constipația vă dă bătăi de cap, adăugați mai multe legume bogate în fibre în farfurie. Fasolea, dovleacul, conopida și anghinarea sunt cea mai bună alegere.

Ajută la ținerea sub control a colesterolului și la combaterea hipertensiunii

Medline Plus a explicat: „O dietă bogată în fructe și legume poate crește compușii importanți care scad colesterolul. Acești compuși, numiți stanoli sau steroli din plante, funcționează ca fibrele solubile.”

Spre deosebire de nitrații sintetici folosiți ca și conservanți, nitrații naturali din unele fructe și legume par a fi benefice pentru sănătate. Legumele bogate în acești nitrați includ spanac, sfeclă, ridichi, napi și țelină. Iar un studiu publicat în New England Journal of Medicine a examinat efectul benefic pe care nitrații l-au avut, reducând tensiunea arterială.

Mănâncați mai multe legume bogate în vitamina C

Vitamina C este esențială pentru sistemul imunitar. Ea ajută ajută în crearea unei prime linii de apărare împotriva germenilor invadatori. Deficiența de vitamina C „are ca rezultat o imunitate afectată și o susceptibilitate mai mare la infecții”.

Dacă multe fructe sunt surse bogate de vitamina C, există și legume care oferă o porție consistentă din acest micronutrient important. Astfel, o porție de ardei gras roșu crud oferă 211% din valoarea zilnică, în timp ce o porție de broccoli crud aduce 90,2%.

Legumele ajută și la vindecarea unor răni

Micronutrienții din legume joacă un rol important în vindecarea tăieturilor și rănilor. Vitamina A stimulează creșterea celulelor epiteliale, care alcătuiesc epiderma sau stratul exterior al pielii.

Vitamina A are, de asemenea, un efect antiinflamator asupra rănilor. De asemenea, vitamina C este necesară pentru producerea de colagen, care întărește pielea. Ardeii grași sunt o legumă deosebit de bună, deoarece conțin vitaminele C și K.