Beijingul, în ziua învestirii noului președinte din Taiwan: Există o singură Chină

Continuă disputa între China și Taiwan, după ce a fost învestit noul președinte al statului din insulă. Beijingul întețește amenințările și spune că cele două maluri ale strâmtorii aparțin Chinei.

Beijingul îi reamintește lui Lai Ching-te, noul președinte al Taiwanului, la ceremonia de învestire, că există „o singură Chină”, exprimându-și dorința ca acesta să mențină statu-quoul și să evite proclamarea oficială a independenței. „Independența Taiwanului reprezintă o situație complicată”, avertizează oficialii din Beijing.

‘I also want to urge China to stop intimidating Taiwan politically and militarily,’ Taiwan’s new president Lai Ching-te said after he was sworn in at Taipei’s historic presidential office, succeeding Tsai Ing-wen after serving as her vice president https://t.co/kDGjE9lEo5 pic.twitter.com/2hfmC7Pzak

— Reuters (@Reuters) May 20, 2024