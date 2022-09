Revista Capital: Care considerați că au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveti pentru 2022?

Beatrice Leca: Cel mai important proiect pe care l-am avut în ultimii ani a fost deschiderea în sistem franciză a locației Handsome Monk Coffee Victoriei. La 2 ani de la lansarea brand-ului pe piață, cu locația din ParkLake, am decis să fac pasul următor și am aplicat pentru programul StartUp Nation 2017.

A fost un pas extrem de important în cariera mea, întrucat am trecut de la statutul de angajat (Brand Manager Handsome Monk Coffee), la cel de antreprenor. Pentru anul 2022 nu am în plan proiecte majore. Este un an în care mă concentrez pe redresarea cafenelei, după perioada grea pe care am traversat-o: pandemia COVID-19.

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei si cum le-ați rezolvat?

B.L: Cea mai mare provocare pe care am avut-o, a fost în momentul în care mi s-a propus să mă ocup de tot ceea ce înseamnă branding si marketing pentru brand-ul Handsome Monk Coffee. La momentul respectiv, eu abia îmi finalizam studiile de licență și urma să am admiterea la masterat.

Pentru mine a reprezentat un moment cheie în carieră, întrucât am fost responsabilă de un brand care nu exista pe piață, care a pornit din start cu gândul de a se extinde în sistem franciză, iar investiția se anunța a fi una considerabilă. Așadar, la 22 de ani, mi-am infrânt fricile, am preluat acest proiect și am avut pe umeri presiunea unei investiții de 300.000 euro.

De când am preluat acest proiect, nu m-am rezumat doar la „bucățica” mea. Am fost curioasă, am vrut să înțeleg toate mecanismele care duc la administrarea unui astfel de business și am profitat la maximum de faptul că aveam ocazia să fiu martoră la nașterea unui brand 100% românesc.

La 2 ani de la nașterea brand-ului, 2 ani în care am încercat să absorb ca un burete toată informația care mi se punea la dispoziție, a apărut proiectul StartUp Nation, proiect ce a presupus obținerea unei finanțări nerambursabile, garantată de Statul Roman. La propunerea și îndemnul fondatorului Handsome Monk Coffee, am decis să aplic pentru finanțare și am început toate formalitățile pentru deschiderea primei cafenele în sistem franciză.

A fost cumva o decizie impulsivă, izvorâtă din implicarea emoțională pe care o aveam pentru acest brand, dar și din încrederea fondatorului brand-ului, încredere pe care mi-a acordat-o la o vârstă fragedă, când nici măcar eu nu credeam în mine atât de mult.

Așadar, în anul 2017, la vârsta de 24 ani, am primit aprobarea pentru finanțare și, în luna august a anului 2018 am deschis prima cafenea Handsome Monk Coffee în sistem franciză–Handsome Monk Coffee Victoriei.

Supraviețuirea în perioada Covid, cea mai mare realizare

R.C: Care este rețeta succesului la Handsome Monk?

B.L: Consider că rețeta succesului în ceea ce ne privește, pe lângă menținerea unei calități superioare a produselor și a serviciilor, o constituie implicarea emoțională a echipei de management. Suntem o echipă foarte apropiată (spun suntem, deoarece eu mă ocup în continuare de Branding), lucrăm împreună deja de 6 ani de zile și comunicăm extrem de bine. Suntem în contact permanent, împărtășim situațiile cu care ne confruntăm zilnic în locații și încercăm să găsim cele mai bune soluții împreună.

Acest comportament încercăm să îl însuflăm și personalului din cafenele. Ne dorim și depunem tot efortul necesar în formarea unor echipe solide, care să ofere o experiență autentică clienților noștri. Acest rezultat se obține, din punctul meu de vedere, prin asigurarea unui mediu de lucru plăcut, relaxat, în care să îți dorești să evoluezi.

R.C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

B.L: Programul meu zilnic este destul de haotic și imprevizibil momentan, deși îmi place să cred despre mine că nu sunt deficitară în ceea ce privește gestionarea timpului. Îmi petrec foarte mult timp în cafenea și, automat, apar situații datorită cărora mă abat de la programul pe care mi-l propun într-o zi de lucru. Apar vizite de la furnizorii cu care lucrez, agenți care vin cu noi propuneri de colaborări, clienții „casei”, cu care îmi face mare plăcere să vorbesc ori de câte ori am ocazia, plus diverse situații cu care angajații se confruntă și au nevoie de îndrumarea mea.

R.C: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă, atât profesionale, dar și personale?

B.L: Realist vorbind, cea mai importantă realizare profesională pe care am avut-o (nu doar în ultima perioadă), a fost evitarea falimentului în perioada pandemiei COVID-19. În ceea ce privește viața personală, logodna cu partenerul meu de viață și de afaceri a fost, cu siguranță, cea mai mare realizare.

R.C: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

B.L: Din păcate, nu dedic foarte mult timp unui hobby anume. Mă pasionează domeniul „Beauty”, în special partea de „Skin care”, însă timpul alocat este unul minim. Urmăresc oameni din domeniu, fac research online de servicii, echipamente produse, etc., achiziționez o mare parte din produse online, frecventez saloane de înfrumusețare, dar cam aici se rezumă totul. Pentru mine, partea de research si shopping online, reprezintă o modalitate de relaxare și în general, fac asta seara, înainte de culcare.

Rețeta succesului: o doză de nebunie

R.C: Care credeți că este rețeta pentru a ajunge o femeie de succes?

B.L: Cred că ambiția și o doză (mai mică sau mai mare) de inconștiență sunt elementele cheie care te determină să faci pași mari in carieră. De asemenea, disciplina este extrem de importantă în ceea ce privește viața profesională. Nu trebuie omis faptul că succesul vine la pachet cu asumarea unor riscuri, unor responsabilități mai mari și a unor compromisuri (mai ales pe plan personal).

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

B.L: Sunt o persoană echilibrată, dedicată 100% în ceea ce fac și nu mă avânt în necunoscut dacă știu că nu pot da randament și nu pot livra ceva în standardele mele de calitate.

R.C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

B.L: Nu am un dicton care să mă definească, însă în momentele grele îmi repet în minte: „This too shall pass”.