Traian Băsescu a criticat dur măsurile luate de autorități pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Fostul șef al statului consideră că totul este o ”prostie uriață”, iar măsurile luate de Guvern sunt ”ineficiente”.

Totodată, fostul președinte are o previziune sumbră cu privire la evoluția pandemiei în următoarea lună. El consideră că ”vom asista neputincioși la dezastrul din sănătate când sistemul sanitar nu va mai face față”.

„O altă prostie uriașă care se face, măsuri relaxate acolo unde nu am ajuns la 3%. Păi e cea mai mare prostie. S-a dovedit că măsurile luate de Guvern sunt ineficiente. Asta înseamnă că dacă nu iei măsuri severe acolo unde nu s-a ajuns la 3%, nu creezi decât condiții să se ajungă la 3 la mie nivelul de contaminare al populației.

Nu în ultimul rând, acest lucru este fundamental- deși din lașitate liderii țării s-au ferit, dar trebuie să o facă dacă vor să nu se ajungă la un dezastru și să privim neputincioși- conducerea centralizată ori de premier, ori de către președinte, a întregului proces de limitare de răspândire a acestui virus ucigaș. Altfel, peste o lună vom asista neputincioși la dezastrul din sănătate când sistemul sanitar nu va mai face față zecilor de mii de îmbolnăviri, atenție, zeci de mii de îmbolnăviri”, a spus Băsescu, la Realitatea Plus.

”E un prăpădit”

Băsescu a mai adăugat că România se află în pandemie încă din luna februarie, iar cine nu ”își disprețuiește obligațiile nu-și merită funcția”. El a amintit de asemenea despre închiderea parcurilor, pe care Iohannis și premierul Orban o iau în calcul pentru a limita răspândirea virusului.

”Am dat tot timpul mesajele de alertă, încă din februarie când președintele României spunea așa negativ… Am spus tot ceea ce trebuie să faci în cazul unei crize. Noi din februarie am intrat într-o criză de sănătate. Cine își disprețuiește obligațiile pe care le are într-un sistem de siguranță națională, nu-și merită funcția.

E un prăpădit, un incapabil să scoată țara din criză, asta este. Sunt revoltat de modul cum se încearcă acoperirea dramei care ne pândește de la colț. Dacă Orban și Iohannis cred că închidem parcurile și rezolvăm problema, este cea mai mare prostie.”, a mai declarat Traian Băsescu.