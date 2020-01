Sub cooperarea prin MCV România a realizat progrese importante în justiţie. Incontestabil România este un stat de drept chiar dacă mai are de lucru până la atingerea stadiuluii de stat de drept consolidat. În aceste condiţii sunt de părere că ultimul raport MCV prin care suntem "decuplaţi" de Bulgaria este inacceptabil. Din acest motiv am cerut Comisiei Europene o reevaluare a progreselor din justiţie.

Posted by Traian Băsescu on Monday, 13 January 2020