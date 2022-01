Noaptea de Revelion a fost una specială pentru Anamaria Prodan. Impresara a petrecut noaptea dintre ani la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, alături de un bărbat misterios. Și cei doi s-au simțit bine după cum o arată fotografiile postate de Anamaria pe contul ei de socializare.

Cu cine a petrecut noaptea dintre ani?

Bărbatul cu care Anamaria Prodan s-a afișat de Revelion este Tudor Andrei Oros. Originar din Bistrița, acesta a studiat în Marea Britanie și s-a stabilit de mai mulți ani în Emiratele Arabe Unite, acolo unde a devenit un om de afaceri de succes.

„Indiferent ce pierdem sau ce câștigăm avem datoria de a lupta cu speranța neștirbită de a fi bine! Iubirea, înțelepciunea, încrederea și generozitatea să vă călăuzească pașii în Noul An!”, transmitea în postarea de Anul Nou, Anamaria Prodan.

Tudor Andrei Oros este director executiv în cadrul grupului de firme Carfax Education, care are filiale în Oxford, Londra, Moscova, Monaco, Hong Kong, Dubai și Abi Dhabi.

În plus, acesta are legături și cu platforma de „Online Education”. Aceasta implementează tehnologia Blockchain prin programul „Learn to Earn”, proiect în care a fost implicată și Anamaria Prodan, ca investitor și partener la „The Online School”, prima școală online acreditată cu bazele în Oxford prin Carfax College. Se prea poate ca cei doi să se fi întâlnit prin intermediul acelui proiect și au devenit foarte apropiați.

Să fie acesta admiratorul ei secret?

Recent, transmiteam că Anamaria Prodan se bucură de aprecieri din partea unui bărbat misterios. Acesta încearcă să o cucerească cu diferite cadouri. Cel mai recent, vedeta a primit o brățară cu diamante în valoare de aproape 100.000 de euro.

Anamaria Prodan a postat pe contul ei de Instagram mai multe fotografii în care poartă brățara cu diamante, o bijuterie extrem de elegantă și scumpă. Aceasta face parte din colecția Cartier, mai exact „Juste Un Clou” și costă 86.000 de euro.

În plus, impresara a primit un cadou inedit și de Crăciun, mai exact un buchet imens de trandafiri roșii. Cadoul a fost însoțit și de un bilețel. Chiar dacă din poza postată pe Instagram nu se poate descifra mesajul din bilețel, se pot observa cuvintele „Love you!” (Te iubesc) la final.