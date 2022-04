Riscurile la care sunt expuși românii! BNR a venit cu ultimele explicații: Sunt trei lucruri

Duminică seara, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), a vorbit despre riscurile la care românii ar trebui să se aștepte, având în vedere prăbușirea acțiunilor a mai multe bănci din România.

”Sunt trei lucruri care lămuresc foarte bine situația. Primul – avem 36 de bănci în România.

În fiecare bancă, fiecare depunător, are asigurat depozitul, prin lege, per persoană, per bancă, până la 100 de mii de euro sau echivalent în lei. În privința asta nu e niciun risc”, spune acesta.

Adrian Vasilescu: Băncile cu probleme nu sunt bănci din România

Acesta a mai precizat că băncile ale căror acțiuni s-au prăbușit nu sunt bănci din România. Acestea sunt înregistrate la noi în țară, însă au capital străin.

”Doi. Băncile respective, care au probleme, nu sunt bănci din România. Chiar dacă băncile respective sunt acționare ale unor bănci din România.

Dar și Raiffeisen, și Unicredit etc, toate sunt bănci românești cu capital majoritar străin. Dar sunt bănci românești, înregistrate la ONRC ca bănci românești și nu au nicio problemă cu banca mamă.

În sensul că banca mamă a venit cu capital aici și a participat ca o bancă românească.

Capitalul nu se poate retrage cum vrea cel care a participat la constituirea unei bănci. Nu are decât să vândă participarea la banca românească. Nu se poate pleca așa, ca dintr-un parc”, a mai spus Adrian Vasilescu.

Toate băncile sunt funcționale

Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României a mai precizat că toate băncile au o garanție de 100% pentru funcționalitatea lor.

Adrian Vasilescu a afirmat foarte clar că sistemul bancar din România se află pe cea mai bună poziție de 31 de ani încoace.

”Al treilea aspect. Toate aceste bănci sunt, în momentul de față, cu garanție 100% pentru funcționalitatea lor.

Sistemul bancar din România este, la această ora, în cea mai bună poziție, de 31 de ani încoace. Sub toate aspectele. De solvabilitate, lichiditate, performanțe și câștig”, a precizat consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, la Antena 3.