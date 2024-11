Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a făcut astăzi, 1 noiembrie 2024, un nou pas important pentru sprijinul agricultorilor români. Directorul general al APIA, Tinel Gheorghe, a anunțat că peste 100 de milioane de euro au fost alocate astăzi către conturile fermierilor, aducând suma totală a avansului achitat la aproape 600 de milioane de euro de la începerea plăților pe 16 octombrie.

În total, aproape 570.000 de fermieri au primit deja o primă tranșă din subvențiile promise, iar instituția își menține angajamentul de a finaliza aceste plăți până la data de 30 noiembrie. Este un efort coordonat din partea echipelor APIA, care și-au propus să atingă până la finele lunii noiembrie pragul de un miliard de euro, înainte ca plățile finale să înceapă pe 1 decembrie, a declarat el.

Pentru a susține acest ritm, APIA își modernizează sistemul informatic, eliminând riscurile de întârziere cauzate de eventuale erori tehnice. Îmbunătățirea sistemului informatic este esențială pentru ca fiecare fermier să primească subvențiile fără întârzieri. Cu sprijinul autorităților, ne vom asigura că sistemul instituției respective funcționează impecabil, permițând fermierilor acces rapid la fondurile de care au nevoie, a adăugat acesta.

Campania din acest an s-a desfășurat la o scară largă, procesând nu mai puțin de 730.000 de cereri și acoperind aproape 10 milioane de hectare, un efort susținut de APIA din 2007.

„Astăzi, la ora actuală au fost autorizați la plată aproape 570.000 de fermieri. Este o cifră pentru care colegii mei au făcut toate eforturile, în așa fel încât, la 30 noiembrie, angajamentul nostru de a face plata pentru toți fermierii care au dreptul de a primi subvenții, să fie respectat. Am plătit, până astăzi, 482 de milioane de euro.

Lista de astăzi a fost autorizată pentru 103 milioane de euro acum, s-au adăugat la cele 482 de milioane și veți vedea că, încetul cu încetul, ne apropiem de graficul, de limita celor peste un miliard de euro pe care pe care ne-am angajat că îi vom plăti până la 30 noiembrie în avans, urmând ca, după 1 decembrie, să continue plata finală. Mai avem de lucru, dar cu sprijinul domnului ministru, APIA este cea mai importantă structură a Ministerului Agriculturii și a Guvernului României va crește absorbția de fonduri benefice.

Vom primi derogare și înțelegere de a reface și de a ne onora promisiunile și angajamentele față de colaboratorii noștri, față de dezvoltatori pentru că este o problemă foarte importantă pentru noi, relația cu angajatorii și cu dezvoltatorii. Pe 4 aprilie, am dat drumul la campania de cereri pentru anul 2024. Anul acesta, am procesat 730.000 de cereri.

Noi, din 2007 până astăzi, gestionăm un număr de fermieri pentru o suprafață echivalentă de aproape 10 milioane de hectare. Din acest punct de vedere, eu cred că lucrurile sunt conform așteptărilor pe care le au fermierii de la noi pentru că nu precupețim niciun efort în ceea ce privește pregătirea noastră perpetuă evidența monitorizării acestor subvenții.

Fermierii care sunt în sală știu că, de la an la an, controalele pe teren se simplifică și cu grija celor care ne monitorizează și care dispun plecând de la nevoile și generalitățile terenului, am venit de fiecare dată cu soluții inovatoare, în așa fel încât să eliminăm sau să limităm, pe cât posibil, acest traseu al fermierului de acasă la centrele locale și județene”, a spus oficialul român pentru AgroIntel.