Vârstnicii cu pensii de până în 2.000 de lei vor beneficia de un nou ajutor de stat, a povestit ministrul Muncii în cadrul unei emisiuni televizate. Marius Budăi a precizat că acești bani vor fi acordați în cursul lunii iulie.

Concret, ministrul Muncii a declarat într-o emisiune la România TV că pensionarii a căror pensie este de până în 2.000 de lei, vor primi 700 de lei în plus (circa 140 de euro), asta după ce plafonul inițial fusese stabilit pentru o pensie de până în 1.600 de lei.

Pe acest fond, ministru a fost întrebat despre modalitatea în care s-a ajuns la acest plafon de pensie.

“La începutul anului am avut un plafon de 1.600 pentru primul pachet social care a reprezentat atunci pensia medie în România.

Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se pe unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, să implementăm al doilea pachet social cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an şi am considerat atunci o categorie vulnerabilă pensia care se încadrează în jurul pensiei medii”, a spus Marius Budăi pentru sursa anterior citată.

Marius Budăi: Având în vedere evoluţia preţurilor, trebuie să depăşim un pic pensia medie

Marius Budăi a mai spus că explozia de prețuri din ultima perioadă a determinat depășirea pensiei medii. De asemenea, oficialul român a mai spus că, în urma unei analize, s-a aflat că milioane de vârstnici români vor beneficia de această măsură.

„Acum considerăm că evoluţia preţurilor fiind cea pe care o ştim cu toţii, trebuie să depăşim un pic pensia medie. Şi dintr-o analiză a noastră 3,2 milioane de pensionari, 3,2 milioane de seniori ai României vor beneficia de această nouă măsură”, a mai spus ministrul Muncii.

Potrivit oficialului român, acest ajutor va fi primit odată cu pensia, iar livrarea va începe din data de 1 iulie și se va acorda doar o singură dată. Această sumă de bani se va acorda pentru cei care au:

a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii, plătite în luna iulie 2022;

c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite în luna iulie 2022, prin casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale;

d) venituri din indemnizaţia socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, raportate în „Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” al cărei termen de depunere este luna anterioară celei în care se efectuează calculul drepturilor aferente lunii în care se plăteşte ajutorul financiar. Acesta se acordă doar dacă veniturile cumulate şi realizate de aceeaşi persoană sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei.