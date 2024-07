Avuția globală a crescut cu 4,2% în 2023, după o contracție de 3% în 2022, conform raportului anual privind averea individuală elaborat de UBS.

Elveția se află în fruntea listei averii medii per adult, urmată de Luxemburg, Hong Kong și Statele Unite, relatează agenția EFE.

Avuția globală a crescut în 2023

Raportul privind Avuția Globală, elaborat inițial de Credit Suisse și continuat de UBS, arată că avuția a crescut cu 4,8% în Europa și Orientul Mijlociu, având o avere medie de 166.000 dolari per adult. Asia Pacific a înregistrat o creștere de 4,4%, cu o avere medie de 156.000 dolari per adult, iar America a avut o creștere de 3,6%, cu o avere medie de 146.000 dolari per adult.

După 2022, un an în care avuția globală a fost afectată de consolidarea dolarului, în 2023 averile individuale au beneficiat de încetinirea inflației. Creșterea reală ajustată la prețuri a fost chiar mai mare, ajungând la circa 8,4%.

Elveția conduce în topul averii medii per adult, cu puțin peste 709.000 dolari, urmată de Luxemburg (607.000 dolari), Hong Kong (582.000 dolari) și Statele Unite (564.000 dolari). Top 10 este completat de Australia, Danemarca, Noua Zeelandă, Singapore, Norvegia și Canada, toate cu o avere medie globală per adult de peste 375.000 dolari.

Marile economii, precum Marea Britanie (350.000 dolari), Franța (329.000 dolari) și Germania (264.000 dolari), se situează pe poziții inferioare. Spania ocupă locul 22, cu o avere medie de peste 225.000 dolari, depășind Japonia și Italia.

Turcia a înregistrat cea mai mare creștere a avuției în 2023, cu un impresionant 157,78%. Alte țări cu creșteri semnificative sunt Qatar, Rusia, Africa de Sud și Israel.

De la primul raport în 2010, economia cu cea mai mare creștere a avuției, după Kazahstan (190%), a fost China (185%), urmată de Qatar, Israel și India. În contrast, avuția în Spania, Italia, Grecia și Japonia a scăzut, Japonia înregistrând o scădere de 23%.

Inegalitatea în distribuția averii

Raportul clasifică țările și în funcție de inegalitatea în distribuția averilor. În fruntea topului se află Africa de Sud, Brazilia, Emiratele Arabe, Arabia Saudită, Suedia și SUA. Pe de altă parte, țările cu cele mai mici diferențe de avere sunt Belgia, Qatar, Australia, Japonia și Spania.

Numărul de milionari (persoane cu averi de peste un milion de dolari) continuă să crească. SUA se află în top, cu circa 22 milioane de milionari, reprezentând aproape doi din cinci la nivel mondial. China are peste șase milioane, Marea Britanie trei milioane, iar Japonia și Franța câte 2,8 milioane fiecare.

În intervalul unu-două milioane de milionari se află Coreea de Sud, Canada, Australia, Elveția, Italia, Țările de Jos și Spania. Spania, cu 1,1 milioane de milionari, ar putea ajunge la 1,3 milioane în cinci ani. Cu toate acestea, milionarii reprezintă doar 1,5% din populația totală din țările analizate.

Urcarea în top nu este imposibilă

Raportul estimează că unul din trei indivizi va urca o poziție pe scala averii, clasificând averile în patru categorii: sub 10.000 dolari, între 10.000 și 100.000 dolari, între 100.000 și un milion dolari și milionari.

În următoarele decenii, se preconizează transferuri de avuții de peste 83.000 miliarde dolari la nivel global, în principal prin moșteniri, transferuri care vor avea loc inițial între soți și ulterior la generația următoare.