Robert Kiyosaki, antreprenor, investitor și autor al unei serii de lucrări influente în educația financiară globală, a revenit în atenția publicului cu o afirmație provocatoare care a inflamat rețelele sociale și a stârnit ample controverse în spațiul economic.

Lista prezentată de Kiyosaki — fără a specifica o sursă directă de date statistice — include state diverse din punct de vedere economic și geografic, precum Hawaii, Mississippi, New Mexico, Alaska, dar și bastioane urbane istorice ale creșterii americane: New York și California. Afirmația a fost formulată într-un stil simplu, dar percutant, tipic strategiei sale de comunicare.

Top 10 States that are collapsing because people are leaving.

Hawaii is the most likely to collapse.

1: Hawaii

2: Mississippi

3: New Mexico

4: Alaska

5: Nevada

6: W. Virginia

7: Louisiana

8: New York

9: Illinois

10: Californiaia

Is this list good news or…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 18, 2025