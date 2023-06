Evenimentul organizat de Camera de Comerț și Industrie a României și Asociația Națională Profesională a Lucrătorilor Vamali din România a fost deschis de Ovidiu Silaghi, secretarul general al CCIR, care a prezentat așteptările pe care instituția pe care o reprezintă o are de la proaspăt înființata Autoritate Vamală Română (AVR): „Noi continuăm să avem întâlniri cu multe delegații de afaceri din țări extracomunitare (…) și să stabilim mai multe contacte, dar nu am găsit încă formula prin care să creștem și apetitul exportatorului român. (…) Autoritatea Vamală are un rol foarte important prin prisma atribuțiilor pe care le are, de control și colectare a taxelor, și mi-ar plăcea să aibă un rol important și în încurajarea exporturilor extracomunitare. Ne-ar interesa să avem o modalitate de angaja oamenii de afaceri în acest sens.”

Schimb de ștafetă la AVR

Ion Cupă, proaspăt numitul președinte al AVR, a dat asigurări că va exista o continuitate în cadrul autorității și că mediul de afaceri nu va avea de suferit. Președintele AVR a mai precizat că instituția pe care o conduce va face tot ce este necesar pentru a nu exista sincope în activitatea desfășurată. Noul președinte a subliniat că AVR nu are nici măcar un an ca instituție de sine stătătoare, desprinsă din cadrul ANAF

La rândul său, Bogdan Lari Mihei, fostul președinte AVR, destituit recent de premierul Nicolae Ciucă, a subliniat rolul noii autorități în contextul creșteri importanței vămii la nivel european: „Scopul principal al Autorității Vamale, pe lângă partea mică pe care o reprezintă colectarea – pentru că nu reprezintă foarte mult din partea pe care o aduce vama la bugetul de stat, undeva în jur de 3% –, este de a facilita comerțul între țări. Rolul vămii a început să fie tot mai important în ultima perioadă, la nivelul țărilor europene, în contextul pandemiei și al conflictului din Ucraina. În mai puțin de un an am reușit să redevenim o autoritate publică în sensul adevărat al cuvântului și să intrăm astfel în rândul țărilor civilizate.”

Soluții pentru fluidizarea tranzitului și controlului vamal

Un amplu spațiu în cadrul evenimentului a fost alocat soluțiilor pentru facilitarea și fluidizarea comerțului cu statele terțe.

Astfel, Claudiu Ardeleanu, director general în cadrul Autorității Vamale Române, a prezentat o serie de măsuri concrete pe care operatorii economici le pot accesa pentru a simplifica operațiunile vamale și pentru a reduce timpul de efectuare a formalităților de tranzit și control vamal.

„Există o serie de posibilități de simplificare pe care le doresc folosite și de companiile care își desfășoară activitatea la noi. Pentru că, sincer, mă simt frustrat să văd că alte administrații vamale din Uniunea Europeană folosesc acest tip de proceduri, iar la noi lumea este încă reticentă. (…) Companiile românești sunt într-o piață unică și intră în competiție cu alți operatori economic din UE și ar trebui să beneficieze de aceleași beneficii precum cele din Germania, de exemplu. Să beneficieze de eșalonare la plata taxelor, amânare la plată etc., astfel încât să fie competitive cu ceilalți operatori”, a explicat directorul general AVR, care a mai subliniat că autoritățile vamale din cadrul UE nu operează ca un corp comun, fapt care lasă uniunea vamală europeană neprotejată în fața provocărilor globale de ultim moment

Prezentarea soluțiilor de facilitare a fost preluată de Elena Spătaru, director general adjunct în cadrul AVR, care a prezentat o serie de măsuri practice pentru fluidizarea traficului și a subliniat că „în punctele de trecere a frontierei nu există doar AVR, ci și poliția de frontieră, poliția transporturi, DSV; ANSVSA etc. Trebuie să încercăm ca fiecare dintre noi să ascultăm problemele cu care operatorii se confruntă și să găsim soluții pentru ca să putem să reducem timpii de vămuire.”

În cadrul evenimentului au mai fost prezentate și soluții de facilitare a circulației mărfurilor cu risc scăzut, de fluidizare a traficului rutier, precum și procedurile necesare pentru verificarea mărfurilor cu risc crescut.