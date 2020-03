„Orice criza poate fi definita ca o perioada in care anormalul devine normal. Toate se schimba in perioadele de criza. Inclusiv pedepsele.

Suntem in stare de urgenta pe tot teritoriul national si asta este expresia juridica a crizei. Deci se schimba si pedepsele. Nu se lasa cu bataie cu batul pe spinare ca in India dar se face inchisoare mai multa. Semnificativ mai multa.

Toate legislatiile penale moderne prevad ca circumstanta agravanta savarsirea unei infractiuni de catre o persoana care profita de starea de urgenta. O avem si noi in art. 77 lit. g din Codul Penal. Asadar, ORICE infractiune comisa profitand de starea de urgenta este pedepsita mai grav, adica se poate aplica o pedepsa pana la maximul prevazut de lege iar daca acest maxim nu este considerat indestulator, judecatorul poate adauga un spor de pana la 2 ani.

Tot asa, savarsirea unei infractiuni profitand de starea de vulnerabilitate a unei persoane, datorata varstei, starii de sanatate, infirmitatii sau altor cauze constituie circumstanta agravanta. Daca luam ca exemplu cea mai comuna infractiune, furtul, daca faptuitorul a profitat de starea de vulnerabilitate a partii vatamate pedeapsa ajunge la 5 ani. Daca vulnerabilitatea se datoreaza starii de sanatate datorata bolii COVID-19, fapta se pedepseste cu un maxim de 7 ani.

In aceleasi conditii, furtul savarsit prin violare de domiciliu sau sediu profesional, daca faptuitorul a profitat de starea de urgenta instituita in prezent, ajunge la o pedeapsa de pana la 9 ani.

La fel si talharia care a avut ca urmare vatamarea corporala sau moartea victimei, daca s-a profitat de starea de vulnerabilitate a victimei datorata COVID-19, poate ajunge la un maxim de chiar 20 de ani inchisoare.

Dupa instituirea starii de urgenta Codul Penal a fost modificat si s-au stabilit pedepse mai grave pentru faptele care au directa legatura cu respectarea regulilor special instituite in aceasta perioada.

Astfel, a fost marit minimul pedepsei stabilite pentru infractiunea de fals in declaratii, care nu mai este de 3 luni ci de 6 luni si a fost incriminata o noua forma de fals in declaratii constand in declararea necorespunzatoare a adevarului savarsita pentru a ascunde existenta unui risc privind infectarea cu o boala infectocontagioasa, pedepsita cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda (penala). Daca fapta este savarsita profitand de starea de urgenta (si cam este), pedeapsa poate se poate majora, asa cum aratat mai sus, cu 2 ani, ajungand la un maxim de 7 ani.

In aceeasi ordine de idei, a fost incriminata si omisiunea de a declara informatii esentiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat in contact cu o persoana infectată cu COVID-19, fapta pedepsita cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penala.

Apoi, a fost semnificativ modificat continutul infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor si s-au marit pedepsele.

Fara a mai intra in detalii tehnice, retinem ca pentru simpla nerespectare a masurilor dispuse de autoritati in vederea prevenirii raspandirii COVID-19 pedeapsa este de la 6 luni la 3 ani sau amenda iar daca fapta a avut ca urmare raspandirea bolii pedeapsa este de la 1 la 5 ani. Cand s-a produs o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este de la 2 la 7 ani iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane pedeapsa este de la 5 la 12 ani.

Daca transmiterea bolii este facuta de o persoana care stie ca sufera de COVID-19, indiferent de modalitate, pedeapsa este de la 2 la 7 ani iar daca a avut drept urmare vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este de la 3 la 10 ani. Daca a avut ca rezultat moartea uneia sau mai multor persoane pedeapsa este de la 7 la 15 ani. In acest caz este pedepsita si tentativa adica incercarea nereusita de transmitere a bolii, cu jumatate din pedepsele aratate.

De notat este si faptul ca se pedepseste si greseala, nu doar intentia. Astfel, daca nerespectarea masurilor privitoare la combaterea bolii este savarsita din culpa si are ca rezultat raspandirea COVID-19, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penala iar daca a produs vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane pedeapsa creste de la 1 la 5 ani. Daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este de la 2 la 7 ani.

Dupa stiinta noastra, la momentul scrierii acestui text, exista peste 200 de dosare penale deschise pentru zadarnicirea combaterii bolilor in una dintre variantele descrise.

Iar pentru fals in declaratii ar putea sa fie intocmite mult mai multe, dat fiind faptul ca pentru a parasi domiciliul, indiferent unde am vrea sa mergem, avem nevoie de declaratie scrisa. Asa ca infractiunea poate fi foarte usor comisa de catre orice persoana care denatureaza sau ascunde adevarul in declaratia pe care o intocmeste pe propria raspunde. Si raspunderea asta este penala. Aveti grija de cazierul vostru”, a transmis avocatul Valerică Tudor.