Este foarte important să avem un buget pentru anul 2020 cât mai repede, pentru că întârzierea în adoptarea acestuia are consecinţe până în economia reală, a afirmat, vineri, Sergiu Manea, preşedintele Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR) şi CEO Banca Comercială Română, la o întâlnire cu presa.

„Cred că e foarte, foarte important să avem un buget pentru anul 2020 cât mai repede. Orice tip de întârziere în adoptarea unei legi a bugetului pentru orice an, nu numai pentru anul 2020, pentru orice an în general are un impact semnificativ în derularea bunelor activităţi de la nivelul bugetului central şi până la nivelul autorităţilor publice locale, cu impact, bineînţeles în economia reală”, a spus Sergiu Manea.

El menţionat că, în cazul în care nu există o lege a bugetului pentru 2020, se va intra într-o secvenţă de execuţie a bugetului trecut. Toate lucrările care ţin de investiţii sau crearea bugetelor autorităţilor publice locale s-ar putea să fie întârziate.

Întrebat dacă ar mai putea fi posibilă anul acesta o discuţie pe marginea OUG 114, acesta a spus că nu ştie dacă va mai fi timp.

„Încă din vară au început discuţii despre OUG 114, respectiv OUG 19, sperăm să le continuăm atunci când situaţia politică o va permite, indiferent dacă vorbim de un executiv sau vorbim de membri ai Parlamentului”, a spus Sergiu Manea.

