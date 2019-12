Potrivit editorialului său din Lumea Justiției, jurnalistul susține că euro va ajunge in primavara la 5,2 lei deoarece atțt este plafonul impus prin poruncile externe, pentru ca toate creșterile salariale și de pensii făcute de guvernarea PSD să fie anulate și puterea de cumpărare să fie coborâtă, spre liniștea multinaționalelor deranjate de mărirea salariului minim pe economie și creșterea PIB, potrivit sokant.com.

”De aceea in fruntea bucatelor de la guvern veti vedea caricaturi care executa cu manie proletara. Gen Catzu, Turcan, aia de la Munca si altii “specialisti”. De priceputi ce sunt deja cursul euro incepe sa se prabuseasca. Pentru ca s-a prins ca lumea e gata sa iasa in strada daca cineva se atinge de bani, PNL anunta ca nu se vor face taieri de pensii si salarii (cum a facut pe vremea lui Basescu). Anunta ca nu se va mai taia nimic, dar asta doar pentru ca strategia taierilor a fost inlocuita cu contractarea de mari credite externe si prabusirea cursului valutar. Toata vina se va arunca pe “greaua mostenire” a guvernarii PSD, scop in care toti ministrii PNL mint cu nerusinare de dimineata pana seara ca au gasit gauri uriase in buget”, a scris Savaliuc.

De asemnea, jurnalistul vorbește și despre Florin Cîțu, care, potrivit lui Savaliuc a primit ordin să formeze un fond de investiții în care să fie înglobate toate companiile cu capital românesc de stat care constituie un magnet pentru multinaționale și care trebuiesc date. În acest fond, potrivit jurnalistului, vor fi înglobate Hidroelectrica, Poșta Româna, Tarom, Portul Constanța, care vor fi listate la bursă și prin urmare înstrăinate.

”Prin oprirea programului pentru Romania lansat de PSD – primul program de dezvoltare nationala de dupa decembrie 1989; prin prabusirea cursului valutar; prin liberalizarea pretului la gaze (intr-o tara producatoare de gaze); prin oprirea investitiilor si instrainarea marilor active ale statului, din vara lui 2020 veti simti la greu cresterea preturilor, a facturilor si a creditelor bancare.

Vi se va spune ca toate sunt consecinta “grelei mosteniri PSD”. Si ca romanii sa fie prostiti sa creada toate astea si mai abitir, romanilor li se vor servi si niste dosare penale intens mediatizate, cu defilari mediatizate la DNA, intrucat toti ministrii PNL au primit ordin sa faca plangeri penale ministrilor anteriori ai PSD pe motiv ca au gasit uriase “gauri bugetare”. Ca furia populara sa fie abatuta asupra partidului despre care Klaus Iohannis – “cel ales de Dumnezeu” cum e proslavit de PNL – a spus ca “trebuie sa dispara!”

Populatia va fi din nou incarcata de ura, in timp ce Romania va fi oprita din dezvoltare de “Guvernul meu” si de “trimisul lui Dumnezeu” pe pamant!

Realizati ce inseamna “Guvernul meu”, “Parlamentul meu”, “comisarul meu”, “PSD trebuie sa dispara”?… Toate acestea enuntate de un individ abuziv, care nu a facut nimic in ultimii 5 ani in afara de sadirea urii si impartirea Romaniei intre “romanii mei” si “pesedisti”?!?

Cati romani otraviti de asemenea mesaje realizeaza ca au fost supusi unei infernale manipulari a maselor chiar de catre presedintele care in loc sa fie un mediator s-a transformat intr-un destabilizator al democratiei cu comportamente care amintesc de perioada Germaniei naziste. Au murit peste 1000 de oameni in decembrie 1989 ca sa avem pluripartidism in Romania!

Uitati-va la Iohannis, cum ranjeste de satisfactie ca are “guvernul meu” si spune ca “este fantastic”. In timp ce PNL il compara cu un Mesia, cult al personalitatii pe care nici macar Ceausescu nu l-a indraznit! In cei 5 ani de domnie acest personaj nu a facut nimic, dar absolut nimic, afara de vacante necontenite, instigarea la ura si discriminare si la acte contra ordinii constitutionale, in scopul eliminarii majoritatii PSD de la guvernare, aleasa legitim la finele lui 2016.

Stiati ca cele mai multe arestari s-au facut pe vremea lui Iohannis, nu pe cea a lui Basescu? Ca Iohannis nu a criticat niciodata vreun abuz al magistratilor, in schimb i-a discriminat pe cei abuzati de procurorii lui Kovesi numindu-i batjocoritor “niste penali”?

Realizati ca tuturor adversarilor politici ai lui Iohannis li s-au facut dosare penale? Fostului presedinte PSD Liviu Dragnea (bagat in puscarie pe un dosar fara probe si prescris, de catre un complet nelegal constituit, in urma unei demonizari a acestuia prin mijloacele de propaganda ale sistemului); ex-premierului Viorica Dancila (pe acuzatia mizerabila a liderului PNL ca si-ar fi tradat tara optand pentru mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv, la Ierusalim, in timp ce Iohannis folosea expresia “niste evrei”); liderului USR Dan Barna, care daca intra in turul II al prezidentialelor ii taia lui Iohannis orice sansa de un nou mandat intrucat electoratul PSD nu i-ar fi dat niciodata voturile (pe Barna l-au speriat atat de tare cu DNA incat plavanul a ajuns sa minta ca el crede ca PSD s-ar afla in spatele dosarului sau)…

Votul din turul II al prezidentialelor din noiembrie 2019 va fi un vot al urii, impotriva celui al ratiunii! Cele doua Romanii, impartite ca atare de cel care trebuia sa fie conform fisei postului un pacificator (mediator) se vor confrunta duminica 24 noiembrie 2019 la vot. Vor vota unii cu inima, altii cu ura”, a scris jurnalistul Răzvan Savaliuc.

Te-ar putea interesa și: