Milioane de români vor suferi în 2020. Este anunțul fostului ministru al Muncii și Protecției Sociale, Marius Budăi. Acesta a lansat un avertisment fără precedent chiar în ziua de Crăciun.

Atacuri în rafală la Guvernul PNL

Budăi a lansat atacuri în rafală la adresa Guvernului PNL. Acesta susține că ceea ce se întâmplă acum la Palatul Victoria este o bâlbâială enormă. Ex ministrul Muncii spune că vor fi probleme mari în mai multe domenii cheie. Acesta a anunțat că cele mai afectate vor fi sănătatea, învățământul, dar și dezvoltarea locală.

„M-am consultat cu mulți specialiști în domeniu. Am vrut să trag un semnal de alarmă, nu vreau să panichez pe nimeni, se pot regla lucrurile la rectificări, dar din păcate e un buget care are scăderi și la sănătate, și la învățământ, și la programul național de dezvoltare locală. Nu au de unde să producă plus valoare pentru a putea face o rectificare pozitiv după primele șase luni, așa cum e legal. De când au venit la guvernare nu fac altceva decât o văicăreală continuă. Trebuie să guverneze, gata cu văicăreala, la treabă. Au majoritate în Parlament. E o bâlbâială enormă și un amatorism pe care nu l-am văzut vreodată”, a spus Marius Budăi la Antena 3.

