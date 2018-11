Averea ascunsă a României: Este o sumă colosală. Putem face o autostradă mare pe an

Bugetul României stă pe o potenţială comoară. Și nu este vorba despre vreo resursă naturală gigantică ci despre un lucru pe care vecinii noştri bulgari îl fac de multă vreme. Anume colectarea taxelor la un nivel măcar decent.

"În Bulgaria avem un gap de TVA de 13,56%. Noi avem 36%. Dacă noi am colecta precum Bulgaria, am avea o rată de colectare precum Bulgaria, ceea ce ar trebui să nu fie de netrecut. Am avea venituri bugetare în plus de 3,8 miliarde de euro, o autostradă mare în fiecare an. Vă imaginaţi lucrul acesta? Este ceva colosal ca dimensiune a impactului. Deci, dacă noi am colecta TVA-ul ca în Bulgaria, am putea construi o autostradă lungă, Comarnic - Braşov, în fiecare an, ca să fie foarte clar mesajul. Diferenţele sunt foarte mari între noi şi bulgari. Spre exemplu, la TVA ei colectează 9,3% din PIB, noi doar 6,2%, în condiţiile în care cotele standard sunt similare: ei au 20%, noi avem 19%. Diferenţele sunt destul de mari la accize, ei 4,9%, noi 3,2%. Accizele noastre sunt mai mari decât ale lor", a spus Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, la o conferinţă de specialitate.

Acesta a menţionat că pentru un nivel de colectare ridicat este nevoie de un sistem informatic eficient al ANAF.

Potrivit preşedintelui Consiliului Fiscal, dinamica structurii cheltuielilor bugetare este una neprietenoasă cu creşterea economică pe termen lung, existând o pondere mare şi în creşterea cheltuielilor neproductive şi scăderea puternică a cheltuielilor productive, precum investiţiile.