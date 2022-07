Aurel Pădureanu e devastat! Vestea cumplită despre marele artist

Aurel Pădureanu a trecut prin momente extrem de dificile după moartea Corneliei Catanga. Viața sa s-a schimbat radical, iar artistul spune că cei pe care îi credea prieteni au fugit de lângă el după ce marea artistă s-a stins din viață.

De asemenea, el povestește că de la trecerea în neființă a marii artiste, nimeni nu l-a mai sunat să afle cum o duce, subliniind că oamenilor ar trebui să li se dea valoare când sunt în viață, nu după ce dorm.

„Nicio cântăreață nu a dat măcar un telefon. Niciuna. Nu m-a sunat nimeni, nici cei care îmi erau apropiați înainte de a muri Cornelia, să mă întrebe ce fac. Absolut nimeni. Am cântat pe cele mai mari scene alături de cei mai mari artiști. Ar trebui să le dăm valoare oamenilor când sunt în viață, nu după ce au murit”, spune Aurel Pădureanu.

Aurel Pădureanu nu mai are probleme cu banii

După ce Cornelia Catanga s-a stins din viață, Aurel Pădureanu a avut mari probleme cu banii, însă nimeni nu l-a ajutat, după cum spune el, nici măcar cei din familie, chiar dacă nu a dorit să le facă numele public.

Acum, artistul spune că o duce mai bine, subliniind că cei care l-au ajutat cel mai mult au fost copiii, despre care spune că i-a educat frumos și că a avut o relația apropiată cu ei încă de dinainte.

„În momentul în care ai bani, toți sunt prietenii tăi. Atunci când cazi și ai probleme de ordin financiar sau de sănătate, nu te mai bagă nimeni în seamă. Nici cei din familie, dar nu dau nume acum. Poate copiii doar că sunt mai aproape. În rest, nimeni. Ai văzut că și în frăție sunt dușmani la ora actuală. Sunt bine acum cu banii, nu mai am probleme. Mai bine zic așa, nu mai zice nimeni nimic. Copiii m-au ajutat, am fost apropiat de copiii mei și înainte, i-am educat frumos”, mai spune acesta.

Aurel Pădureanu, copleșit de dorul de Cornelia Catanga

Marele artist a mai declarat că îi este foarte dor de cea care i-a fost parteneră de viață și că își aduce aminte cu drag de clipele petrecute împreună. Acesta mai spune că cea mai frumoasă amintire pe care o are cu regretata artistă este atunci când era împreună cu aceasta și cu fiul lor și cântau la pian.

„Cea mai frumoasă amintire pe care o am cu Cornelia e atunci când stăteam în casă, eu, Catanga și Alexandru și cântam toți la pian. Mi-o aduc aminte în fiecare zi și plâng de fiecare dată. E o amintire vie care rămâne în sufletul meu pentru totdeauna. Cornelia a fost centura de siguranță, a fost în căsnicie locomotiva noastră și pentru mine a fost motivul pentru care am trăit și o să trăiesc toată viața. Pentru că ea mi-a schimbat cursul vieții. Pe Cornelia am iubit-o mai mult decât viața mea”, a mai spus Aurel Pădureanu pentru cancan.ro.