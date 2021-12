Augusta Dragic este una dintre cele mai de succes femei din România. Împreună cu soțul ei, Sacha Dragic, a reușit să pună bazele celei mai mari companii din sectorul jocurilor de noroc din România. Potrivit Augustei Dragic, călătoria în lumea afacerilor nu a fost una tocmai ușoară, însă perseverența și dorința de reușită au făcut ca afacerea familiei Dragic să ajungă pe culmi înalte.

Capital: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Augusta Dragic: Cel mai important proiect, în calitate de Președintă a Fundației Superbet, a fost Superbet Chess Classic Romania 2021, care a adus la București zece din cei mai mari jucători de șah ai lumii, împreună cu marele maestru Garry Kasparov, în prima etapă din turneul mondial Grand Chess Tour 2021. Premiile acordate, de 325.000 USD, au fost meritate cu prisosință de cei care au învins nu numai în meciurile de șah, dar oarecum au învins chiar pandemia, venind din toate colțurile lumii pentru a participa la această competiție.

Întregul turneu a fost realizat cu sprijinul voluntarilor din Grupul Superbet – și în plus, am avut un ajutor neașteptat, fiica mea Alexandra, care a preluat o parte din activitatea de organizare. Am avut bucuria și onoarea sș vină ca invitați alături de noi și să facă prima mutare simbolică pe tabla de șah a zilei, mari personalități sportive, politice sau artistice ale României. Aș pomeni pe doamna Președintă a Senatului, Anca Dragu, pe actrița Maia Morgenstern, pe campioana olimpică Ana Maria Brânză – Popescu, ca să menționez doar câteva dintre personalitățile care ne-au stat alături.

Prin acest proiect (pe care începând cu 2022 dorim să îl organizăm și în Croația și Polonia), vrem să încurajăm copiii și tinerii să descopere și să iubească șahul. Vrem ca șahul să devină unul din instrumentele prin care generațiile tinere învață să-și dezvolte mintea, imaginația și gândirea strategică.

Capital: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

Augusta Dragic: Trecerea mea de la chirurgie la antreprenoriat și apoi încercările în diverse domenii, de la comerțul cu automobile la cereale, de la industria lemnului la pariuri sportive, sunt deja povestite. Provocările, suișurile și coborâșurile (mai ales coborâșurile, marcate chiar de faliment) au fost toate pietre de încercare pentru a căli voința și capacitatea de a merge mai departe pentru a face ceva cu adevărat semnificativ. Cred că adevărata provocare este să poți să treci peste o lovitură a sorții, să tragi învățămintele necesare și să nu disperi niciodată, chiar dacă totul pare a fi împotriva ta.

A învăța din greșeli, a nu le repeta, ci a te înarma cu mai multă voință de a lupta – este esential. Și, cum l-am auzit pe marele maestru Kasparov spunând, a reuși să te motivezi să muncești mai mult decât ceilalți, mai mult decât pare a putea corpul tău, acolo se face diferența dintre învingători și învinși, fie că e vorba de șah, fie că e vorba de business.

Capital: Care este rețeta succesului pentru compania/instituția din care faceți parte?

Augusta Dragic: Rețeta succesului: să nu te mulțumești niciodată cu „se poate și așa”, să vrei mai mult, să faci mai mult. Urmând un lider vizionar – soțul meu, Sacha Dragic, avẫnd alături oameni devotați care lucrează ca o adevărată echipă, cu multă, multă muncă și ajutor de la Dumnezeu în momentele cheie – ajutor căruia unii ii spun și noroc – am reușit iată, să facem din Superbet cea mai mare companie din industria sa în România și una din cele mai mari din Europa. Și țintim mai sus.

Capital: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Augusta Dragic: Reușesc încet, încet să am programul pe care îl visam cândva la începutul activității de antreprenor, când cele 24 de ore ale zilei erau mult prea puține.

Am reușit să îmi schimb obiceiul de a merge la culcare foarte târziu în noapte și acum mă trezesc foarte devreme și cu mult mai multă energie. Planificând cât mai exact și din timp activitățile pe care mi le doresc, încep să am timp pentru tot ce îmi propun.

Zilnic, pe lângă activitatea Fundației Superbet, am timp pentru cel puțin o oră de sport, pentru un prânz sau o cină cu niște prieteni sau familia, pentru una-două ore de lectură și da, nu uit nici de hobby-ul meu, albinele.

Capital: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Augusta Dragic: Pe plan profesional – achiziția de către Superbet a Napoleon Sports & Casino, jucător de top 3 de pe piața de profil din Belgia, probabil cea mai mare tranzacție facută de vreo companie românească peste hotare. Mă bucur și mă simt mândră de acest fapt, atât pentru noi, echipa Superbet, cât și pentru România, care iată, reușește să aibă firme capabile să „înghită” companii mari de pe piața Europei de Vest.

Pe plan personal – mereu vor fi copiii și realizările lor, care sunt pentru mine cel mai important lucru.

Capital: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Augusta Dragic: Anul 2020 a făcut diferența între cei care au avut viteză mai mare sau mai mică de reacție la noua realitate și rezultatul a fost supraviețuirea firmelor care au fost mai rapide la a se adapta. Superbet s-a adaptat rapid, ba mai mult, a crescut.

2021 ne-a adus provocări diferite. În condițiile în care am continuat angajările (câteva sute de oameni au devenit noi membri ai echipei Superbet de la începutul pandemiei, în diferite țări din Europa, fără a îi lua în calcul pe cei vreo 600 de colegi de la Napoleon), faptul că întâlnirile aveau loc mai mult virtual a dus la o mare provocare în a ține oamenii ca parte a aceleiași culturi, parte a aceluiași întreg. A fost și este o provocare și a le susține moralul și mai ales a le ține balanța corectă între munca de acasă și relaxarea de acasă, pentru că surprinzător pentru unii, pare că se muncește mai mult atunci când stai acasă. O modalitate de adaptare la noua realitate a fost definirea unui nou beneficiu pentru colegii Superbet angajați în activitatea de birou, anume concediu de odihnă nelimitat.

Da, de la 1 ianuarie 2021, concediul de odihnă este nelimitat în Grupul Superbet. Sigur că există niște condiții de îndeplinit de către fiecare, dar recunosc că deși la început eram temătoare cu gândul la implementarea acestui beneficiu, rezultatele dovedesc că a fost o alegere foarte bună.

Capital: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Augusta Dragic: Da, se pare că albinăritul, descoperit din pură întâmplare la începutul pandemiei, a devenit hobby-ul meu evident. Am reusit să-mi îngrijesc albinele suficient de bine ca să culeg și miere pentru familie și toți prietenii, să le trec și prin iarnă (am avut noroc de o iarna blândă), ba chiar am reușit să prind câteva roiuri care erau să îmi scape în primăvară. Vă închipuiți ce palpitant a fost să mă cațăr după câte un roi în pomii din livadă, echipată în salopetă de apicultor din cap până în picioare? Azi, grija cea mai mare când sunt plecată din București nu mai e ce fac copiii, care sunt deja adulți, ci ce fac albinele mele. Ba chiar anul acesta, mi-am programat concediul și plecările din București în așa fel ca să fiu alături de albine când știam că e vremea să ma ocup de ele.

Capital: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Augusta Dragic: Aș reformula întrebarea: care e rețeta pentru a ajunge un om de succes? Cred că cel putin în antreprenoriat, doamnele sunt egale domnilor și rețeta e identică: să vrei din tot sufletul să faci ceva măreț, să înveți mereu, să muncești mai mult decât cei din jurul tău și să nu te dai bătut niciodată.

Capital: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

Augusta Dragic: Ajunge un singur cuvânt: luptătoare.

Capital: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Augusta Dragic: “Dacă există o cale, gasește-o; dacă nu există – inventeaz-o !”