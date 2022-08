Probleme pentru clienții Raiffeisen Bank, tot mulți dintre aceștia trezindu-se cu tranzacții suspecte în ultima vreme. Majoritatea au fost semnalate instituției financiare din timp, chiar înainte de a se concretiza și se pare că banca a reușit să le returneze clienților, care au devenit victime ale unor scheme de fraudă online, toți banii.

Tot mai mulți clienți, victime ale fraudelor bancare

Cu toate acestea, sunt cazuri în care aceștia încă așteaptă un răspuns din partea băncii și au trebuit să apeleze la ANPC sau poliție pentru a-și rezolva problema.

Primul astfel de caz a fost semnalat recent de o clientă a Raiffeisen Bank care s-a trezit cu zece tranzacții neautorizate și fără 9.300 de euro pe cardul bancar, transmite Gândul. Potrivit fiicei femeii păgubite, deși situația a fost semnalată rapid băncii, operațiunile respective fiind încă nedecontate, banca nu i-a transmis niciun punct de vedere oficial și niciun răspuns concret. Între timp banii au fost sustrași din cont.

Instituția financiară a transmis că femeia a fost victima unei fraude bancare, iar banii i-au fost repuși în cont, fapt confirmat ulterior de păgubită.

Situația însă se pare că nu este una singulară, mai transmite sursa citată. În situații asemănătoare au fost puși și alți clienți Raiffeisen Bank, unii susținând că au trebuit să apeleze la ANPC sau Poliție pentru a-și recupera banii.

Alți clienți Raiffeisen Bank se plâng de probleme similare

„Identic mi s-a întâmplat și mie. În cazul meu, a fost vorba de o sumă mult mai mică, dar principiul a fost același. Și în cazul meu, banca a refuzat să anuleze transferul – care era «pending» (în așteptare). Nici eu nu am primit nicio confirmare pe smart token să aprob transferul”, a scris clientul Raiffeisen Bank.

Bărbatul spune că a observat, la jumătatea lunii martie, situația suspectă din cont, la o zi după ce i s-au „transferat banii”. Sesizarea a făcut-o imediat la bancă, însă banii i-au fost puși în cont abia spre sfârșitul lunii aprilie, după o procedură anevoioasă.

O altă clientă a băncii a primit banii înapoi după aproape trei luni de zile.

„Și eu am pățit același lucru, anul trecut. Am avut nevoie de trei luni să îmi recuperez banii. Banca nu a vrut să îmi dea niciun răspuns, chiar dacă am scrie nenumărate adrese către ei. Am apelat la Protecția Consumatorului și la Poliție ca să îmi pot recupera banii, asta după trei luni”, a scris clienta Raiffeisen Bank. Și acestea nu sunt singurele cazuri semnalate, mai scrie sursa citată.