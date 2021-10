Tragedie imensă. Joi dimineață, un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs în sudul Pakistanului. La scurt timp după acest anunț, ministrul de Interne al provinciei Baluchistan, Zia ullah Langau declara că cel puțin 20 de persoane și-au pierdut viața și alte 200 sunt rănite.

″Primim informaţii că 20 de persoane au fost murit în urma cutremurului. Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare″⁣, a declarat pentru AFP ministrul de Interne al provinciei Baluchistan, Zia ullah Langau.

Totodată, el mai sublinia faptul că ″⁣peste 200 de persoane au fost rănite⁣”. „Multe persoane şi-au pierdut viaţa în urma prăbuşirii clădirilor. Printre morţi se află o femeie şi şase copii” a mai spus oficialul din Pakistan.

Bilanțul negru a fost confirmat ulterior și de CNN. Potrivit sursei citate, bilanțul seismului, a cărui magnitudine inițială a fost estimată la 5,7 grade, a fost ridicată la 5,9, ar putea crește, anunță autoritățile locale. Epicentrul s-a situat la o adâncime de 20,8 kilometri, iar numeroase familii au rămas fără adăpost, după ce în jur de 100 de case s-au prăbușit.

Naseer Ahmed Nasir, directorul general al Autorității Naționale Regionale de Gestionare a Dezastrelor a oferit o serie de declarații în acest sens. Potrivit acestuia, după cutremur au urmat alunecări de teren care au avariat mai multe locuințe.

„Au fost provocate alunecări de teren și mai multe case din regiune au fost avariate”, a declarat Naseer Ahmed Nasir, directorul general al Autorității Naționale Regionale de Gestionare a Dezastrelor. De menționat este faptul că, potrivit rapoartelor, seismul a fost resimțit în Quetta, Sibi, Pishin, Chaman și în alte orașe din Baluchistan, o provincie din vestul Pakistanului.

Trebuie subliniat faptul că Pakistanul este situat de-a lungul graniței dintre placa tectonică eurasiatică și placa indiană. Această placă se deplasează spre nord de aproximativ 100 de milioane de ani, ciocnindu-se cu placa eurasiatică, iar urmările pot fi dezastruoase în anumite cazuri.

Procesul geologic masiv care a dus la formarea munţilor Himalaya și a altor lanțuri montane din apropiere, a provocat cutremure puternice de-a lungul anilor.

Earthquake hits #Pakistan; At least 25 people have been killed in an #earthquake in Pakistan’s #Balochistan province in the early hours of #Thursday.#زلزالا۔ pic.twitter.com/WTeSdfNMb3

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) October 7, 2021