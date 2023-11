Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a marcat începerea lucrărilor pe Varianta Ocolitoare Comarnic, subliniind importanța acestei inițiative pentru infrastructura rutieră a României.

În același timp, el a oferit detalii despre progresul înregistrat în privința autostrăzii Comarnic-Brașov și despre abordarea practică și realistă a proiectului.

Ministrul a evidențiat eforturile ministerului în ceea ce privește descentralizarea proiectelor către autoritățile locale, un pas menit să eficientizeze implementarea lucrărilor. Acest proces a inclus semnarea unui protocol cu Consiliul Județean Prahova.

Ministrul a adus în discuție autostrada Comarnic-Brașov, o inițiativă deosebit de importantă pentru infrastructura țării.

El a menționat că, inițial, s-a propus un cost de aproximativ 8 miliarde de euro pentru o lungime de 160 de kilometri, o sumă ce depășea posibilitățile de finanțare ale ministerului.

Cu toate acestea, după luni de negocieri și planificări, s-a ajuns la o variantă fezabilă și viabilă din punct de vedere financiar.

Primul tronson care va fi licitat este Cristian-Codlea, iar detaliile referitoare la acest proiect urmează să fie dezvăluite în cadrul licitației planificate.

”Am avut nenumărate discuţii legate de traseul autostrăzii Comarnic-Braşov, de costuri. Iniţial s-a venit cu un cost la vreo 8 miliarde de euro, pe aproximativ 160 de kilometri, ceea ce depăşeşte puterea ministerului de a finanţa o asemenea lucrare. Şi atunci, au fost câteva luni bune, anul acesta, în care s-a ajuns la o variantă care este fezabilă, care are asigurată finanţarea, urmând ca cei care fac acest studiu de fezabilitate, pe parcursul anului viitor să înceapă să finalizeze toate aceste tronsoane”, a arătat el.

În ceea ce privește Varianta Ocolitoare Comarnic, ministrul a subliniat că aceasta va:

Proiectul, în valoare de 236 de milioane de lei (fără TVA), este rezultatul colaborării dintre Consiliul Județean Prahova și CNAIR. Acesta este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Acest proiect mult așteptat promite să descongestioneze traficul pe Valea Prahovei și să aducă beneficii semnificative pentru comunitate. Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a subliniat importanța acestei realizări. El a dezvăluit că circulația va fi posibilă pe acest drum în doar un an.

Centura ocolitoare a orașului Comarnic este unul dintre proiectele cheie din strategia de dezvoltare a infrastructurii din Prahova. În ciuda provocărilor și a dificultăților întâmpinate în trecut, autoritățile locale și centrale au reușit să transforme visul prahovenilor în realitate.

Președintele Consiliului Județean Prahova a împărtășit bucuria momentului. El spune că această centură ocolitoare reprezintă nu doar un proiect important. Este și un gest de respect față de locuitorii din zonă și toți cei care circulă pe DN1.

„Mă bucur foarte mult că am început lucrările la Centura Comarnic. Mărturisesc că este una dintre cele mai importante zile de când am preluat funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova. Nu pentru că Centura Comaric ar fi cel mai important proiect, nici pentru că ar fi cel mai mare. Ci pentru că, atunci când am spus că vreau să construim centuri ocolitoare ale orașelor de pe Valea Prahovei, oamenii credeau că e imposibil.

Iată că, după 30 de ani de neputință a mai multor administrații locale și centrale, lucrurile s-au schimbat și visurile oamenilor se transformă în realitate. Centura Comarnic este un proiect al Prahovei care doreşte să se dezvolte şi să-şi atingă potenţialul uriaş. Centura Comarnic este o formă de respect pentru prahoveni şi pentru românii care circulă pe DN1”, a declarat Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, la începerea construcției Centurii Comarnic.