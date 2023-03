Într-un ambient cu totul deosebit, pe acorduri fine de pian, așa cum sunt obișnuiți investitorii din comunitatea Nordis, 73 de cumpărători au devenit proprietari de drept ai apartamentelor rezidențiale din etapa 1.

Construit pe o suprafață de peste 43.000 de metri pătrați, situat între mare și lac, la doar 50 de metri de plajă, Nordis Mamaia cuprinde clădiri rezidențiale și cel mai mare hotel de pe litoral, care urmează să fie inaugurat în acest an.

Cu o valoare de piață de peste 400.000.000 Euro, la finalizarea întregului proiect, ansamblul va fi cea mai mare dezvoltare mixtă din România, ce însumează 250.000 metri pătrați construiți. Proprietarii apartamentelor rezidențiale vor avea acces la servicii premium, precum room service, concierge, valet parking, dar mai ales acces facilități premium ale hotelului de 5 stele, deschise tot timpul anului: SPA de 3.200 mp, sală de fitness, piscine interioare și exterioare, 12 restaurante și cafenele, sală polivalentă pentru evenimente, ballroom, locuri de joacă, Cinema VIP, clinică de recuperare medicală, plajă privată.

Proprietarii apartamentelor rezidențiale pot alege serviciul de mobilare oferit de Nordis Group, sau pot mobila individual imobilele proprii. Serviciul de mobilare oferit de dezvoltator urmează linia designului interior al întregului ansamblu Nordis Mamaia. Abordarea Nordis Mamaia respectă o lege fundamentală a designului, interdependența între estetic și calitate, ce au ca obiective principale satisfacerea nevoilor și așteptărilor utilizatorilor.

Elegant și atemporal, designul interior al camerelor respectă criteriul utilității, asigurând condițiile de funcționare optime: aviz ISU, sisteme optime de climatizare, integrarea sistemului SMART Home și a încălzirii în pardoseală. Sistemul SMART Home oferă relaxarea și confortul cu care oaspeții se vor obișnui într-o clipă și pe care și-l vor dori în orice vacanță și nu numai.

Corpurile rezidențiale lasă libertatea proprietarilor de a decide obiectivul achiziției, respectiv dacă apartamentul este strict pentru vacanțe relaxante la malul mării, pentru închiriere în mod individual sau pentru obținerea unui venit pasiv în cel mai ușor mod cu putință, prin serviciul de Property Management oferit de Nordis Group.

Solicitarea serviciului de administrare a proprietății oferă posibilitatea proprietarului de a decide perioada exactă, fără termene impuse, în care dorește să închirieze apartamentul prin Nordis Group, având asigurate toate serviciile aferente administrării.

„Se anunță un an bun din toate punctele de vedere, pentru toate proiectele Nordis Group. Am început anul cu noi etape de livrări pentru ansamblul Nordis Mamaia, iar ieri am făcut chiar o premieră, reușind să semnăm 73 de contracte de vânzare – cumpărare. A fost o mobilizare de forțe și cel mai încântați suntem de faptul că am primit feedback extraordinar din partea noilor proprietari, care ne încurajează în demersul de a face Nordis Mamaia cel mai de seamă ansamblu hotelier și rezidențial de stele de pe litoral. ” susține Emanuel Poștoacă, fondator Nordis Group.

Livrările în ansamblul Nordis Mamaia au început încă din luna iulie 2022, când au fost predate, încă din prima zi, peste 50 de apartamente în corpurile hoteliere. Procesul a continuat pe tot parcusul ultimelor luni, semnându-se contracte pentru ambele corpuri hoteliere.

Dezvoltatorul Nordis Group a implementat în România primul concept de investiție imobiliară – cumpără o cameră de hotel – ce funcționează precum un produs financiar, ce generează venit pasiv, garantat contractual, cu randament anual de 7%, la care se adaugă avantajul unei vacanțe anuale de 7 zile, estimată în prezent la peste 2000 de euro, oferite pe o perioadă de 30 de ani. Volumul vânzărilor de camere de hotel pentru investiție valizează apetența românilor pentru investiții imobiliare, stocul actual al acestui produs fiind de puțin peste 10 unități.

Avantajul major al acestui tip de produs imobiliar este degrevarea proprietarului de sarcinile aferente obținerii unui venit pasiv: administrare, promovare, închiriere, contractare, curățenie, reparații. Nordis Group operează integral hotelul Nordis Mamaia, proprietarii încasând venit pasiv anual începând de la 6240 Euro, fără alte griji.

Nordis Group a închis anul 2022 cu 341 de apartamente vândute, cu o valoare cumulată de peste 33 milioane de euro. 98% dintre achiziții au fost realizate cu cash, 38% dintre vânzări fiind realizate prin recomandări, ceea ce confirmă puterea comunității investitorilor Nordis.

Nordis Group dezvoltă în prezent proiecte cu o valoare de piață de peste 500.000.000 Euro, București și în cele mai populare stațiuni din România: Sinaia, Brașov, Mamaia și își propune să devină lanțul hotelier de 5 stele numărul 1 din România pe segmentul leisure.