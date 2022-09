Pe platforma Twitter au apărut mai multe zvonuri cu privire la arestarea liderului comunist chinez Xi Jinping. Zvonurile au fost preluate de mai multe publicații din India. Totuși, informația nu a fost confirmată de către autoritățile din China.

Potrivit acelorași surse de pe rețelele sociale, Xi Jinping ar fi fost arestat la domiciliu. În aceeași ordine de idei, informațiile arată că aproape 60% dintre zborurile din China au fost suspendate vineri, 23 septembrie.

De asemenea, în acest sens nu au fost prezentate informații de către oficialitățile chineze. Presa din China nu a confirmat nicio informație despre acest lucru. Așadar, toate informațiile despre un eventual arest al președintelui Chinei rămân doar zvonuri.

Pe 16 octombrie va avea loc Congresul Partidului Comunist Chinez (PCC). Xi Jinping ar urma să fie reales pentru postul de secretar general al partidului pentru un al treilea mandat consecutiv.

Congresul, ajuns la a XX-a ediție, ar urmări să aducă o schimbare majoră a componenței comitetului permanent al biroului politic. Acesta este un organism care deține adevărata putere în China. În acest context, zvonurile care circulă în China și pe rețelele sociale chineze susțin faptul că președintele chinez Xi Jinping urmează să demisioneze.

Zvonurile despre demisia lui Xi Jinping au început a circula încă din luna mai, atunci când a avut loc o reuniune a Comitetului permanent al Biroului Politic al PPC.

Membrii grupului au fost filmați în timp ce vorbeau de un blogger din Canada. Ulterior, videoclipul a fost postat pe Youtube în data de 4 mai 2022. Videoclipul s-a răspândit instant pe rețelele sociale din China, însă acesta a fost șters, ulterior.

Bloggerul din Canada a afiramt că împotriva lui Xi a fost lansată o „lovitură de stat” la întâlnirea liderilor de partid de la Beijing. Potrivit acestuia, președintele chinez a fost impus să se retragă. Acesta ar fi înlocuit de către actualul prim-ministru, Li Keqiang, care va prelua conducerea partidului și a guvernului. Videoclipul a fost întitulat în felul următor „Lovitură de stat șocantă: Xi Jinping a demisionat; Li Keqiang este Noul Maestru.”, a informat WashingtonTimes.

