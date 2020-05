UPDATE. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunţat că s-a demarat o anchetă în acest caz, iar persoana care a comercializat alcoolul sanitar a fost identificată, dosarul fiind în cercetare la Parchetul Tribunalului Iasi. El a precizat că IPJ Iași s-a sesizat cu privire la faptul ca pe raza judetului Iași, in perioada 15-24.04.2020, au fost inregistrate mai multe decese cauzate de intoxicatia cu alcool metilic, ale unor persoane fără adapost sau consumatori cronici de alcool (10). In urma verificărilor efectuate, s-a stabilit ca o societate comerciala din mun. Iasi a achizitionat de pe raza mun. Bucuresti, in zilele de 10.04.2020 si 13.04.2020, o cantitate de alcool sanitar denumit SANTE MED, pe eticheta precizandu-se ca ar contine alcool etilic. Societatea comerciala din mun. Iași a distribuit la randul ei acest tip de alcool sanitar, la mai multe societati de pe raza jud. Iasi.

S-a procedat la identificarea acestor societati si ridicarea sticlelor cu acest tip de alcool sanitar, fiind trimise spre analiza la IML Iași, ocazie cu care, in conținut a fost identificata o concentratie foarte mare de alcool metilic. A fost identificata persoana din mun. Bucuresti care a comercializat alcoolul sanitar si societățile comerciale detinute.

În aceasta dimineața au fost efectuate 4 percheziții domiciliare pe raza mun. București și jud. Ilfov, identificând-se 2 locații unde se fabrica acest produs, comercializat sub denumirea de spirt medicinal, dar folosindu-se alcool metilic, în loc de alcool etilic. În cauză au fost identificate 2 persoane de cetățenie araba, care comercializau acest produs, folosindu-se de facturi false, pe numele altor societăți comerciale. Dosarul este in cercetare la Parchetul Trib Iasi.”, a spus Vela.

Cea mai gravă situație s-a petrecut în comuna ieșeană Stolniceni Prăjescu, satul Brătești. Acolo, lunea trecută au murit trei persoane. Ulterior, miercuri, a mai decedat una. Trei bărbați și o femeie s-au intoxicat cu metanolul aflat în spirtul contrafăcut. În total, nouă persoane au fost găsite decedate, iar a zecea a murit la spital. Potrivit BZI, alcoolul sanitar ucigaș se numește „SANTE MED” și are ca descriere „produs pentru igiena umană, dezinfectant general de uz extern”. După primele decese, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale (SIC) au făcut verificări.

În urma activităților, oamenii legii au ajuns la „numitorul comun”. Spirtul „SANTE MED”. Câteva sticle au fost duse la analize, iar rezultatul a fost cât se poate de clar. În loc de alcool etilic în conținut era alcool metilic. Imediat polițiștii au retras toate sticlele de spirt „SANTE MED” de pe piață. Zeci de sticle au ajuns pe mână oamenilor legii, însă la fel de multe au ajuns în rândul populației. La Stolniceni Prăjescu lucrurile sunt destul de clare. Toți cei careau murit au băut spirt. O sticlă de „SANTE MED” de 500 de ml costa 12 lei.

Până să ajungă în magazine, spirul se găsea în depozitul „Phoenix”, iar înainte să ajungă în acest depozit din Iași substanța otrăvitoare avea să se producă în capitală. Cert este că, din depozitul „Phoenix” din Iași au fost distribuite sute de sticle de alcool sanitar contrafăcut care conținea alcool metilic în mai multe magazine din județ. Surse din cadrul anchetei au precizat pentru BZI că alcoolul sanitar contrafăcut a fost distribuit de firma lui Ciprian Barticel, patronul unui stand din complexul Phoenix.